Soylu'nun hedef aldığı Amedspor, İçişleri Bakanlığı tarafından inceleniyor

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yaptırımlarından yakasını kurtaramayan Amedspor, bu kez İçişleri Bakanlığı tarafından kıskaca alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Kandil'in talimat verdiği spor kulübü" diyerek hedef göstermesinden sonra Amedspor’u incelemek üzere bakanlıkça müfettişler gönderildi.



Bir haftayı aşkın süredir incelemelerini sürdüren müfettişlerin, kulübün Yönetim Kurulu defterlerini, finansman tabloları ile gelir-giderlerinin giriş ve çıkışlarını inceledikleri öğrenildi.

MA'nın ulaştığı Amedspor Kulüp Başkanı Metin Kılavuz, müfettiş incelemesi sonucunda hazırlanacak rapordan sonra açıklama yapacaklarını ifade etti.

SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Soylu, 11 Kasım’da katıldığı Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı’nda yapılan Jandarma İl Komutanları Toplantısı’nda Amedspor'u şu sözlerle hedef almıştı:



"Kandil’in en son derdinin ne olduğunu biliyor musunuz? Söyleyeyim, Amedspor. Aman ne yapın, “Amedspor’a oradan buradan ayda 400-500 bin lira para bulun” diye bizatihi Cemil Bayık talimat gönderiyor. Terör örgütünün desteklediği bir siyasi parti. Terör örgütünün direk talimat verdiği bir spor kulübü. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey yapılabilir mi? Cemil Bayık, ‘Amedspor’a destek verin’ diye açık açık talimat gönderdi, duymayacak mıyız?” (Diyarbakır/MA)

Amedspor Başkanı Kılavuz, kulübe sahip çıkılması çağrısı yaptı

Amedspor taraftarları: Amedspor biziz ve takımımızın hep arkasındayız