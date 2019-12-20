Emek Partisinden 23 Aralık'ta görülecek Ceren Özdemir davasına çağrı

Emek Partisi, Ceren Özdemir’i katilinin 23 Aralık 2019 Pazartesi günü Ordu Adliyesindeki görülmeye başlanacak duruşmasına katılım çağrısı yaptı.

Altınordu Zaferi Milli Mahallesi’nde evine giderken Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak katledilen Ceren Özdemir’in öldürülmesiyle ilgili davaya katlımın önemli olduğunu vurgulayan Emek Partisi Ordu İl Başkanı Hikmet Poyraz, “Kadına yönelik şiddet ve katliamların arkası gelmiyor. Her kadın cinayetinde 'son olsun' deniyor ama bitmiyor. Tepkimiz süreklilik kazanmalı ve kadına yönelik şiddet önlenmelidir. Mahkemeye katılım sağlayarak katilin en ağır cezayı alması sağlanmalı. Herkesi 23 Aralık 2019 Pazartesi günü Ordu Adliyesinde görülecek davayı takip etmeye, binlerle adliyede olmaya çağırıyoruz” dedi.

"TÜM SORUMLULAR CEZA ALMALI"

Hikmet diyen Poyraz, katili sokağa salanların da cezalandırılması gerektiğini vurgulayarak "Suçlu yalnızca katil değil. Daha önce sorduğumuz sorular vardı, bu soruların takipçisiyiz. Katilin açık cezaevine gidebileceği raporu nasıl verildi ve kaçışı neden gizlendi? Kameralarda gözükmesine rağmen neden yakalanmadı? Kaldığı otel hakkında işlem yapıldı mı? Çarşı izni hakkı nasıl verildi? Karanlık bölümler aydınlatılmalı, ihmali olanlar da cezalandırılmalıdır. Kadınları ikinci sınıf görmeye yönelik eğitim politikalarının yanı sıra yapılan açıklamalara kadar herkes suçlu. Kadına yönelik olarak siyasilerden kimi üniversite dekan ve rektörlerine, din görevlisine kışkırtıcı, aşağılayıcı ve şiddete yönlendirici açıklama yapan herkes de yargılanmalıdır” dedi. (HABER MERKEZİ)

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