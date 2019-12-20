20 Aralık 2019 14:46

Asgari ücret için Türk-İş ve Hak-İş en az 2 bin 578 lira, DİSK 3 bin 200 lira dedi

Asgari ücret taleplerini ortaklaştırmak için bir araya gelen DİSK, Türk-İş ve Hak-İş'in toplantısından net bir tavır çıkmadı. Türk-İş ve Hak-İş en az 2578 lira derken DİSK 3200 lira dedi.

Hak-İş, Türk-İş ve DİSK'in 2020 yılı asgari ücreti için yaptıkları ortak toplantıda Hak-İş Genel Sekreteri Osman Yıldız, Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat ve DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün yan yana otururken

Hak-İş Genel Sekreteri Osman Yıldız (en solda) & Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat (ortada) & DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün (en sağda) | Fotoğraf: Evrensel

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    Asgari ücret görüşmelerinde sona yaklaşılırken üç konfederasyon temsilcisi Türk-İş’te bir araya gelerek 2 bin 578’in altında bir rakamı kabul etmeyeceklerini açıkladı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) adına ortak açıklamayı okuyan Nazmi Irgat, “Asgari, ücret bir pazarlık ücreti değildir. Siyasal iktidarın işverenle birlikte ‘ülkenin içinde bulunduğu ekeonomik durum’ gerekçesiyle düşük bir tutarı belirlemesi kabul edilemez” dedi. Dördüncü toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un programına göre 24 Aralık Salı veya 25 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecek.

    "SİYASAL İKTİDAR ‘EKONOMİK DURUM’ GEREKÇESİYLE DÜŞÜK ÜCRET DAYATIYOR"

    Üç işçi konfederasyonu olarak bir araya geldiklerini ve “insan onuruna yaraşır bir asgari ücret” belirlenmesi taleplerini ortaklaştırdıklarını ifade eden Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, “Asgari ücretlere ilişkin uluslararası düzenlemelerde ‘aşırı düşük ücretlere karşı koruma’ amacı ön plandadır” dedi. Irgat, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Türkiye anayasasının 55. maddesinden örnekler verdi. Buradan tespitle asgari ücretin işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle tespit edilmesi gerektiğini söyleyen Irgat, “Asgari ücret bir pazarlık ücreti değildir. Siyasal iktidarın işverenle birlikte ‘ülkenin içinde bulunduğu ekeonomik durum’ gerekçesiyle düşük bir asgari ücret tutarı belirlemesi kabul edilemez” dedi.

    Asgari ücretin gerçek enflasyonlar baz alınarak hesaplanmadığına değinen ve yoksulluk ücreti düzeyinde olması gerektiğini de belirten Irgat, “Bugün ülkemizdeki asgari ücret düzeyi çoğu AB üyesi ülkede geçerli olanın çok gerisindedir” diye konuştu.

    "ASGARİ ÜCRET BELİRLENİRKEN ANAYASAYA UYULSUN"

    İşsizliğin Türkiye’de yakıcı bir sorun olduğuna dikkat çeken Nazmi Irgat, buna en etkili çözümün sadece ekonominin büyümesiyle değil yeni yatırımların yapılması ve iş alanlarının açılmasıyla sağlanacağını söyledi. İşsizliğin büyüdüğü ve iç talebin daraltıldığı bir ortamın yatırım ortamı olmayacağına değinen Irgat, asgari ücretin belirlenmesinde Anayasa’da yer alan “geçim şartları”nın dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

    Hak-İş, Türk-İş ve DİSK'in 2020 yılı asgari ücreti için yaptıkları ortak toplantıda Hak-İş Genel Sekreteri Osman Yıldız, Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat ve DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün yan yana otururken

    Fotoğraf: Evrensel

    Hesaplamaların bilimsel olarak belirlenmesi gerektiğini de ifade eden Irgat, taleplerini şu şekilde sıraladı:

    • Asgari ücret, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç net olarak açıklanmalıdır, bu ücretten yapılacak kesintiler net tutarın üzerine ilave edilmeli, yıl içerisinde açıklanan bu net ücretin altına düşmemelidir.
    • Asgari ücretli, vergiden muaf olmalı ve asgari ücret, sanayi, tarım, yaş, cinsiyet ayrımı yapılmadan tek ve yıllık belirlenmelidir.
    • Asgari ücret teşviki, sendikal örgütlenmenin olduğu işyerleri için belirlenmelidir. İşçilerin arasında nitelik, kıdem, işin maliyeti gibi ekonomik amaçlı değerlendirmelerin tümünden bağımsız olarak ele alınmalıdır.

    "EN DÜŞÜK 2 BİN 578 LİRA" DENİYOR AMA TAVIR MUĞLAK

    Gazetecilerin “Eğer asgari ücret 2 bin 578 liranın altında belirlenirse ne yapacaksınız, sokağa çıkmak dahil eylem ve etkinlik planlarınız var mı?” yönündeki sorularına Nazmi Irgat, “Şu an talebimizden düşük net bir rakam teklif etmediler. Eğer düşük tutarlarsa gerekeni yapacağız tabii” yanıtını verdi.

    DİSK temsilcisi Tayfun Görgün ise DİSK'in araştırmaları doğrultusunda asgari ücreti en düşük 3 bin 200 lira olarak belirlediklerini, kendi açılarından sorun olmadığını ifade etti. Görgün, Türk-İş’in belirlemelerinin Kasım ayına ait olduğunu ve önlerinde 2020 yılı bulunduğunu söyledi.

    Üç konfederasyon temsilcisinin toplantısında asgari ücrete ilişkin net bir rakam çıkmadığı gibi sonrası için de net bir tavır konulmadı.

    ÇERKEZOĞLU: ASGARİ ÜCRETTE KONFEDERASYONLARIN ORTAK KARARI YOK, BİZİM TALEBİMİZ 3 BİN 200 TL

    Evrensel'e konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 3 konfederasyonun açıklamasının temel ilkeler üzerinden ortak söz söylemek için yapıldığını belirtti. Asgari ücretin bir geçim ücreti olması, vergi dışı bırakılması, aile üzerinden ve AGİ hariç hesaplanması gibi ilkeler üzerinde konfederasyonların ortaklaştığını belirten Çerkezoğlu, "Ancak rakam konusunda kesinlikle ortak bir karar yok, zaten başından itibaren de olmadı. Biz net 3 bin 200 olması gerektiğini söylüyoruz. Hatta net 3 bin 200 talebiyle 23 Aralık Pazartesi günü Çalışma Bakanlığı önünde olacağız" dedi.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "JESTİMİZİ YAPARIZ" DEDİ

    Sendika konfederasyonlarının açıklama yaptığı sıralarda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise asgari ücret konusunda "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız" iddialarında bulundu. (Ankara/EVRENSEL)

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