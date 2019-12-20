20 Aralık 2019 10:59

EMEP: İntiharlara neden olan yoksulluğa karşı mücadele edelim

Emek Partisi Derince İlçe Örgütü, Binnet Simit’in borçlarını yazarak yaşamına son vermesine ilişkin açıklama yaptı.

Fotoğraf: Murat Kaynak/AA

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    Emek Partisi Derince İlçe Örgütü, ilçede yaşanan intihara ilişkin açıklama yaptı. Binnet Simit’in borçları nedeniyle yaşamını sonlandırdığına dikkat çeken EMEP, “Yaşanan intiharlara ve krizin yarattığı yoksulluğa karşı başta Derince halkını mücadele etmeye çağırıyoruz” dedi. İktidarın birilerinin şatafat içinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, vatandaşın ise ekonomik kriz nedeniyle her gün yoksullaştığını vurguladı.

    'ONLAR İTİBARDAN TASARRUF ETMEZKEN BİZ CANIMIZDAN OLUYORUZ!'

    Emek Partisi Derince İlçe Örgütü imzalı açıklamanın satır başları şöyle:
    “Bizler ay sonunu getirebilmek için canımızı dişimize katıp, borçlar altında ezilirken geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın düzenlediği ve 50 kişinin katıldığı 'Genç Müslüman Kadınlar İçin Liderlik Programı’na toplam 1 milyon 163 bin TL harcandı. Yoksullukla mücadele edecek sosyal politikaları uygulamak yerine memlekette yaşanan yoksulluk koşullarına sırtını dönen bakanlık, kendi bekaları için itibardan tasarruf etmezken, bizler canımızdan oluyoruz. Sayıştay'ın açıkladığı rapora göre Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın aylık harcaması 137 milyon, günlük harcama 4.5 milyon lirayı aştı. Sözü edilen rakamlar binlerce asgari ücretlinin ay sonunu getiremediği ülkemizde harcanıyor. Harcanan bu paralar ise bizlerin vergisi ile ödeniyor. Bunun karşısında asgari ücret vergiden muaf tutulsun talebimiz ise ciddiye alınmıyor.

    İtibardan tasarruf olmaz diyenler itibar için milyon liralar harcarken yoksul, borç içindeki yurttaşı görmüyorken kamu bankaları aracılığıyla şirketlerin borcunu üstleniliyor. Ülkemizin yüzde 47’sinin aldığı maaş olan asgari ücret ile de bizleri açlık koşullarına mecbur ediyor.

    Bizler Emek Partisi Derince İlçe Örgütü olarak yaşanan intiharlara, krizin yarattığı yoksulluğa karşı başta Derince'de yaşayan halkımızı mücadele etmeye çağırıyoruz. Asgari ücretin insanca yaşanacak bir seviyeye çıkarılmasını, sadece çalışanların değil emeklilerin de yaşayabileceği ücret koşullarının yaratılması, iğneden ipliğe gelen zamların geri çekilerek asgari ücretin vergiden muaf tutulması için Cumartesi günü Derince Kent Meydanında açacağımız imza standımıza bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bu vesileyle krizin canımıza kast ettiği bu günlerde komşumuz Binnet Simit’in sevenlerine de başsağlığı diliyoruz.”

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