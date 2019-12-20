TÜPRAŞ'ta araç çarpan bir taşeron işçi yaralandı
TÜPRAŞ'ta bakım çalışması sırasında araç çarpan bir taşeron işçi yaralandı. Yaralanan işçi ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf: Evrensel
İzmir Aliağa’da bulunan TÜPRAŞ'ta, yapılan bakım çalışmasında taşeron şirket Teknokon'da çalışan Abit Vural adlı işçiye araç çarptı. Yaralanan işçi ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çalışma yapılan bölgede geçici olarak iş durduruldu.
Arkadaşlarının yaşadığı kazayı haber veren bir işçi “Saha içinde çalışırken oldu. Bize sürekli bir koşuşturma ve acele ile iş yaptırmaya çalışarak iş güvenliğini yok sayan talimatlar veriyorlar. 3 aylık işi 45 günde bitirmeye çalışıyorlar. İşçiler üzerinde sürekli koşuşturma yaptıran bir çalışma düzeni var” dedi. (İzmir/EVRENSEL)
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