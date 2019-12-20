Darbeden polisler yerine darbedilen gençlere dava açıldı

Adana’da gözaltında şiddet gören HDP’li 26 genç hakkında “görevli memura mukavemet”, “tehdit” ve “hakaret” iddialarıyla iddianame hazırlandı. İddianamenin sunulduğu Adana 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabulü ile 26 genç hakkında dava açıldı. Davanın ilk duruşması ise önümüzdeki günlerde görülecek. Ancak gençlere ters kelepçe dayatmasında bulunan ve şiddet uygulayan polisler hakkında her hangi bir işlem yapılmadı.

'POLİSE SALDIRMIŞLAR'

İddianamede yer alan değerlendirmede, gençlerin sağlık kontrolü için emniyete gelen doktoru kabul etmeyip polislerin görevlilerini engellediği, hakaret ve tehditlerde bulundukları ileri sürüldü. Yine emniyette kelepçe taktırmak istemeyen gençlerin polislerce zor kullanılarak kelepçe takılıp otobüse bindirildikleri, getirildikleri Adana Adliyesinde kelepçelerinin çıkarılması üzerine ise polise saldırdıkları iddia edildi.

Gençlerin gördüğü darp ve şiddete iddianamede değinmeyen savcılık, bazı polislerin çeşitli yerlerinden yaralandığını kaydetti. Savcılık, “Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek” şekilde yaralandıklarını belirttiği polislere dönük saldırı gerekçesiyle 26 gencin cezalandırılmasını talebimde bulundu.

NE OLMUŞTU?

HDP Gençlik Meclisi üyelerine yönelik 17 Haziran’da Adana, Antalya, Niğde ve Mardin'de yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 5'i çocuk 31 kişi, 20 Haziran’da ek gözaltı süresi için getirildikleri Adana Adliyesinde ters kelepçe dayatmalarını kabul etmedikleri için hem adliyede hem de emniyette polis şiddetine maruz kalmıştı.

Gördükleri şiddet nedeniyle HDP’li gençler polisler hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş, polisler de gençlerden şikayetçi olmuştu. Başlatılan soruşturma kapsamında gençlerin ve polislerin ifadelerine başvuruldu. Gençler, polislerin işkenceye maruz kaldıklarını beyan etti. Polisler ise gençlerin saldırısına uğradıklarını ileri sürdü. (Adana/MA)