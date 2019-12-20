İzmir'de "FETÖ" gerekçesiyle 88 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

İzmir'de "Fetullahçı Terör Örgütü"nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 40'ı muvazzaf 88 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmaları kapsamında "FETÖ"nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları suçlamalarıyla aralarında muvazzaf 3 albay, 3 yarbay, 10 binbaşı, 22 yüzbaşı, 2 üsteğmen ile meslekten ihraç edilen, emekli olan, istifa eden, sözleşmesi feshedilen 21 albay, 4 yarbay, 5 binbaşı, 13 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve 1 teğmenin de olduğu 40'ı muvazzaf 88 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

Polisin başta İzmir olmak üzere 33 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 52 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında İzmir Selçuk, Şanlıurfa Birecik ve Erzurum Karayazı ilçe jandarma komutanlarının da bulunduğu öğrenildi. (AA)