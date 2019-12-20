Irak'ta Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı protesto edildi

Irak'ın başkenti Bağdat’ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Kentte, istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi sonrası yeni hükümet başkanının belirlenememesinden dolayı Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi protesto edildi.

Bağdat'ın merkezinde bulunan Tahrir Meydanı'ndaki Bağdatlılar, masasındaki adaylardan birine yeni hükümeti kurması için beklenen teklifi sunamayan Cumhurbaşkanı Salih ve Meclis Başkanı Halbusi'yi eleştirdi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülere göre de Bağdatlılar sık sık "Berhem ve Halbusi, sıra size geldi" sloganları attı.

Irak anayasasına göre Cumhurbaşkanının 15 gün içinde bir adaya hükümeti kurma görevi vermesi gerekiyor. Bu süre saat 24.00 itibarıyla doldu.

Salih'in hükümeti kurma görevi verdiği adayın meclis onayından da geçmesi gerekiyor. (Bağdat/AA)

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