ABD'lilerin yarısı 10 yıl içinde obez olabilir

ABD’de New England Tıp Dergisi’nde yayımlanan bir araştırmada, 2030’a kadar nüfusun yüzde 48,9’unun obez kategorisinde değerlendirileceği öne sürüldü.

Çoğu güney ve orta kesimler olmak üzere, ülkedeki 50 eyaletten 29’unda obez nüfusunun baskın olacağı kaydedilen araştırmada, her eyalette ise obez nüfusun en az yüzde 35 olacağı öngörüsünde bulunuldu.

Çalışmada, şekerli gıdalar ile ucuz sağlıksız yiyeceklerin obezitede en büyük faktör olduğu vurgulanırken, özellikle kadınlar, siyahlar ve düşük gelirlilerin daha fazla risk altında olduğu vurgulandı.

Araştırmayı hazırlayan Harvard Chan Okulu Sağlık Bilimleri Merkezi analisti Zachary Ward, obezitenin tedavisinin zor olduğunu belirterek, "Gerçekten kilo vermek çok zor. Bu yüzden, bu büyüyen salgına karşı önlemler mücadelede en ön saflarda olmalı" dedi.

ABD'lilerin yüzde 18’inin halihazırda obez kategorisinde olduğu belirtilen araştırmada, varılan sonuçların, 6 milyon ABD'li yetişkinden alınan vücut kitle indeksi (BMI) verileri üzerinde yapılan analizlerden elde edildiği kaydedildi. (New York/AA)

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