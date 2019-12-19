TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulunun (İKK) düzenlediği ve kente dair disiplinler arası çalışmaların çok sayıda örneğinin tartışılacağı 3. Kocaeli Kent Sempozyumu başladı. İzmit Seka’da bulunan Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen açılışta TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz, “Kocaeli Türkiye’nin en büyük sanayi kentti. Trafik sorunu, deprem sorunu, kültürel eksikler ve tarihi değerlerine sahip çıkma gibi sorunları var” dedi.

Sempozyumun açılışında konuşan TMMOB İKK Sekreteri ve MMO Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi, kentin daha yaşanılır bir yer olması, geleceğe hazırlanması için projeler ve öneriler oluşturacaklarını ifade etti. Kent yaşamında ortak alanların ortadan kalktığını, kamusal kullanım alanlarının artık kentliye hizmet edecek noktada olmadığını söyleyen Kürekçi, “Sempozyumda Kocaeli’nin çevre illeri ile küresel bir il olarak nasıl planlanacağını, kent potansiyelini güçlendirmek amacıyla neler yapılabileceğini, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent için nasıl projeler oluşturacağımızı tartışacağız. ‘Kocaeli, Kocaeli kadar mı?’ teması ile yapacağımız bu sempozyum önemli sonuçlar doğuracaktır” ifadelerini kullandı.

TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz | Fotoğraf: Evrensel

"KENT İLE İLGİLİ POLİTİKALARI KENT SAKİNLERİ DÜZENLEMELİ"

TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz, sempozyumun Kocaeli için bir kaynak oluşturacağını ifade etti. TMMOB kent sempozyumlarının uzun bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Koramaz, “Şehirlerimizin çok büyük problemi var. Bizler mesleki haklarımızı korurken, mesleki bilgilerimizi yaşadığımız ülkede, kentlerde insana faydalı olacak şekilde kullanmak istiyoruz. Rant ve iktidar çevreleri kazanılmış davalara rağmen kentlerin ortak alanlarını rant çevrelerine kullandırıyorlar. Kentler rant çevreleri ve iktidarların çevresi için adeta birer rant kapısı gibi. Bizler bu ülkeyi seven tüm çevrelerle birlikte kentlerin halkın hizmetinde olması için mücadele ediyoruz” dedi.

Kentlerin doğal afetlere hazır olmadığını vurgulayan Koramaz, “En son İstanbul depreminde bunu tüm çıplaklığı ile gördük. Bunun tek nedeni tüm kamusal rant ve hizmetin halk adına kullanılmamasıdır. Temel kamusal hizmetler bile artık birer rant alanı olmuştur. Kentler kamusal bir anlayışla yeniden düzenlenmelidir. Kent ile ilgili politikaları kent sakinleri düzenlemelidir. Kentler kamusal bir anlayışla yeniden planlanmalıdır. Çarpık, kaçak yapılaşmalardan ve imar aflarından vazgeçilmeli” ifadelerini kullandı.

"ATANANLAR, SEÇİLENLERİ GÖREVDEN ALIYOR"

Demokrasi vurgusu da yapan Koramaz, “Demokrasiye sahip çıkmak lazım. Kent yönetimleri demokrasinin beşiğidir. 31 Mart seçimlerinin üzerinden kısa bir süre geçmişken seçilen belediye başkanları atanmışlar tarafından görevden alındı. Atananlar, seçilenleri görevden alıyor. Bu işin hukuki değil siyasi olduğunu biliyoruz. Böyle giderse yerel yönetimler valilere bağlanmış olacak” dedi.

“Kocaeli Türkiye’nin en büyük sanayi kentti” diyen Koramaz, kentin sorunlarını şöyle sıraladı:

“Trafik sorunu, deprem sorunu, kültürel eksikler ve tarihi değerlerine sahip çıkma gibi sorunları var. Sempozyumda sanayisi ile Türkiye ekonomisine büyük katkı veren Kocaeli’nin bu sorunlarını ortadan kaldıracak önerilerin büyük bir kaynak oluşturacağını düşünüyorum.”

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı ve önceki dönem TMMOB İKK Sekreteri Ünal Özmural ise Kocaeli’nin İstanbul’un baskısı altında olduğunu söyledi. Kocaeli’de başta limanların sayısının artmasıyla birlikte sorunların artık daha ezici olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından eski İKK Sekreterleri Serhat Girgin, Yalçın Ergen, Nedim Kara ve Ünal Özmural ile birlikte sempozyuma katkı veren mimar ve mühendislere plaket verildi.

Fotoğraf: Evrensel

Ayrıca ‘Düşlerde Kocaeli’ ismiyle düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren ortaokul öğrencilerine ödülleri İzmit Belediyesi tarafından verildi. (Kocaeli/EVRENSEL)

3. Kocaeli Kent Sempozyumu başlıyor

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