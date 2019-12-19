19 Aralık 2019 20:41

KESK'te 22 Aralık Diyarbakır mitingine çağrı: Halk için bütçe, demokratik bir ülke

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, tüm Bölge halkını 22 Aralık’ta Diyarbakır'da “Halk için bütçe, demokratik bir ülke istiyoruz” talebiyle düzenlenecek mitinge çağırdı.

KESK'in Mardin'de yaptığı basın açıklamasından

Fotoğraf: MA

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    Kamu Emekçileri Sendikalar Konfederasyonu (KESK) Mardin Şubeler Platformu, 22 Aralık’ta Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda “Halk için bütçe, demokratik bir ülke istiyoruz” talebiyle yapılacak miting öncesi basın açıklama yaptı. KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, "22 Aralık’ta yan yana, omuz omuza olmak istiyoruz" dedi.

    KESK genel merkez yöneticilerinin de katıldığı açıklama şube binasında yapıldı. AKP iktidarının 15 Temmuz darbe girişimini fırsat bilerek “tek adam rejimini” kurmaya çalıştığını belirten Gezen, “Tek bir kişinin dudakları arasında çıkan şeylerin kanun sayıldığı bir ortamda bunun tabii ki emek alanına da yansımaları oldu. Yıllardır yapmak istedikleri kamusal alanın dönüşümü, esnek ve güvencesiz istihdam biçimlerinin hakim kılınması ve ucuz iş gücü yaratılması için iktidar en ciddi adımları 35 tane KHK ile attı. Burada 150 civarında yasa bin 500 üzerinde mevzuat değişikliği yapıldı. Bunların neredeyse tamamı darbe girişimiyle kalıcı hale getirilen düzenlemelerdi” dedi.

    "TALEPLERİMİZİ HAYATA GEÇİRMEK MÜCADELEYİ YÜKSELTMEYE BAĞLI"

    İktidarın 31 Mart yerel seçimlerinde kan kaybettiğini aktaran Gezen, “Tekçi zihniyeti savunan milliyetçi baskıcı faşizan yönetim, toplumsal muhalefet üzerinde baskılarını gittikçe artırıyor. Maalesef artık rıza üretemeyen bu iktidar, iktidarını uzatmak için zor baskıya ve zor aygıtına daha fazla sarılmaya başladı. Halkın seçtiklerini tamamen yok sayarak, halkın iradesini gasp ederek, halkın seçtiklerini tutuklayarak kayyumlar atadı. Tüm bunlara karşı 22 Aralık’ta yan yana omuz omuza olmak istiyoruz. Biliyoruz ki biz örgütlendiğimizde hiçbir kuvvet bizi yenemez. Bu talepleri hayata geçirmek mücadelemizin yükselmesine bağlı” diye konuştu. (Mardin/MA)

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