Zonguldak'ta doğanın talanı ve ekoloji mücadelesi konuşulacak

Zonguldak Çevre Koruma Derneği, "Zonguldak ve Türkiye’de doğanın talanı ve ekoloji mücadelesi" başlıklı bir söyleşi düzenleyecek. Söyleşide Zonguldak Çevre Koruma Derneği Başkanı Ahmet Öztürk ile Evrensel gazetesi İzmir Büro Temsilcisi Özer Akdemir konuşmacı olarak yer alacak. Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Lokali’nde 21 Aralık'ta yapılacak olan söyleşi, 12.30’da başlayacak. Özer Akdemir söyleşi sonrasında kitaplarını da imzalayacak.

"TALANDAN ZONGULDAK DA PAYINI ALIYOR"

Konuyla ilgili bilgi veren Zonguldak Çevre Koruma Derneği Başkanı Ahmet Öztürk, "Türkiye’de artık çevre sorunlarından değil, doğanın talanından söz etmek gerekiyor. Bu talandan Zonguldak da yoğun şekilde payını alıyor. Havamız, sularımız kirleniyor, Türkiye’nin akciğerleri sayılacak ormanlarımız yok oluyor. Diğer yandan ekoloji mücadelesi tüm ülkede yayılıyor. Nerdeyse her yurttaş, ekoloji ile ilgili bir eylemin içinde yer almış bulunuyor. Yıllardır bu sorunları gazete ve televizyonlarda tartışan, yaptığı haberler ve yayımladığı kitaplarla toplumsal bilincin oluşmasına katkı sunan değerli gazeteci Özer Akdemir ile bu meseleleri konuşacağız. Tüm Zonguldak halkını etkinliğe davet ediyorum" dedi.

ÖZER AKDEMİR KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olan Özer Akdemir, gazeteciliğe 1998 yılında Evrensel gazetesi Zonguldak muhabiri olarak başladı. Evrensel'in İzmir Temsilciliği'nin yanı sıra çevre muhabiri olarak görev yapan Akdemir'in, "Anadolu'nun 'Altın'daki Tehlike/Kışladağ'a Ağıt", "Kuyudaki Taş/Alman Vakıfları ve Bergama Gerçeği" ve "Doğa ve Direniş Öyküleri" adlı kitapları yayımlandı. Özer Akdemir, Efemçukuru Altın madenine karşı direnen tek köylü olan Keçi Çobanı Ahmet Karaçam’ın yaşamını ve mücadelesini konu edinen “Yalnız Efe” belgeselinin yönetmeliğini Sevgi Halime Özçelik ile birlikte yaptı. (HABER MERKEZİ)

Çaycuma'da köylülerden Çayır Mağarası'na kurulacak taş ocağına tepki

Köy halkının tepki gösterdiği taş ocağı projesi iptal edildi

Adaköy halkı orman kesme kararına karşı direnecek

Kilimli’de yapılması planlanan gemi söküm tesisine halk tepkili

Bir direnişin öyküsü "Yalnız Efe" belgeseli

Reklam