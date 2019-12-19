Bornovada emekçiler yaşanabilir bir asgari ücret talebiyle eylem yaptı

Bornova Emek ve Demokrasi Güçleri, Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda asgari ücretle ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bornova Emek ve Demokrasi Güçleri, "Vergiden muaf, insanca yaşanabilir bir asgari ücret istiyoruz", Genel-İş İzmir 7 Nolu Şube üyeleri ise "İşçi için ekmek yoksa, sermaye için huzur olmayacak" pankartı ile alandaydı. Asgari ücretin vergiden muaf tutulması talebini dövizlerine de taşıyan emekçiler, basın açıklaması öncesi halaylar çekti. Basın açıklamasını Genel-İş 7 Nolu Şube Başkanı Özgür Genç okudu. Genç, "Asgari ücretteki artışın bütün ücretlerdeki artışı belirleyeceğini belirterek, "Asgari ücret meselesi bu ülkede ücret gelirleriyle yaşayan milyonların meselesidir, memleket meselesidir. Bizler kriz ile boğuşuyoruz, çarşı-pazarda fiyatlar uçuyor. Yıllardır büyümeden pay alamayan işçi sınıfı zamlarla ve vergilerle krizin faturasını ödüyor. Gelir dağılımı her geçen gün bozuluyor" dedi.

Asgari ücretli işçilerin 2019'u borç içerisinde geçirdiğini belirten Genç, taleplerini şöyle sıraladı:

Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulmalı, sadece işçinin kendisi değil ailesi de esas alınmalıdır.

Asgari ücret toplu pazarlık yolu ile saptanmalı, asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalı, uyuşmazlık halinde grev hakkı olmalıdır.

TÜİK hesabı asgari ücret saptanmasında alt sınır olmalıdır.

Asgari ücret asgari geçim indirimi hariç, net olarak hesaplanmalıdır.

Asgari ücretten vergi alınmamalı, ücretlerin asgari ücret kadar kısmından gelir vergisi kesintisi yapılmamalıdır.

Asgari ücret artışı hedeflenen enflasyona göre belirlenemez. Asgari ücret belirlenirken, gerçekleşen enflasyon, geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır"

(İzmir/EVRENSEL)

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