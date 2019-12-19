CHP'li kadın vekillerden Evrensel'in Ankara Bürosuna destek ziyareti

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ayrı ayrı Evrensel'in Ankara Bürosunu ziyaret ederek, Basın ve İlan Kurumunun uyguladığı ambargoyu kınadı. Milletvekilleri, özgür basına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer yaptığı ziyarette, "Özgür haber almak isteyen, gerçek haber almak isteyen herkesi dayanışmaya bekliyoruz. Bu dayanışma bizi güçlendirir, özgürleştirir" dedi. Yüceer, Basın İlan Kurumunun Evrensel'e uyguladığı reklam ve ilan kesme cezalarına karşı dayanışmanın önemli olduğunu dile getirerek, "Özgür basından yana olan herkesi Evrensel gazetesi ile dayanışmaya çağırıyorum" dedi. Yüceer bu çağrıları Twitter hesabından da yaparak, Evrensel gazetesine abone olunmasını da istedi.

ŞEVKİN: BU AMBARGOYU KINIYORUM

Evrensel'e bir ziyaret de CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'den geldi. Meclis Genel Kurulu'nda da BirGün ve Evrensel gazetelerine yönelik ambargoyu gündeme getiren ve "Bu konuyu sürekli gündemde tutmak gerekir, bu antidemokratik bir uygulama" diyen Şevkin, söz konusu cezaları kınadı. Özgür basına ihtiyacın en elzem olduğu zamanlarda yapılan bu ambargonun kabul edilemez olduğunun altını çizen Şevkin, "Katiller ortada gezerken, yalan yanlış haber yapılırken onlar cezalandırılmıyor. Özgür basın cezalandırılıyor. Evrensel’in maddi anlamda desteklenmesi gerekiyor" dedi.

Gazetecilerin soru soramaz, gazetelerin gerçeği yazamaz hale getirildiği şu günlerde Evrensel’e uygulanan ekonomik ambargonun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Şevkin, hak arama mücadeleleri arttıkça iktidarın baskı aygıtlarının arttığını aynı zamanda da çuvalında gedikler açıldığını söyledi. Şevkin de özgür basından yana olanları Evrensel ile dayanışmaya çağırdı.

"KIZILIRMAK OLARAK EVRENSEL'İN YANINDAYIZ"

Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Murat Akyüz de Evrensel'in Ankara Bürosunu ziyaret ederek, seslerinin duyurulmasına, açıklamalarına, haberlerine yer veren Evrensel gazetesinin yanında olduklarını söyledi. Evrensel gazetesi ile dayanışma etkinliklerine katılarak da destek verdiklerini ifade eden Akyüz, "Sesimizi duyuracak kaç yayın kaldı. Kalanları da desteklememiz gerekiyor. Özgür, sesimizi duyuracak basına her dönemdekinden daha fazla ihtiyacımız var" dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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