Bursa'daki gıda işçileri: Vergi kesintilerine karşı sıkı bir mücadele şart

Uğur ÖKDEMİR

Bursa

Giderlerin daha da arttığı kış aylarında işçiler bir yandan da zamlarla ve vergi kesintileriyle boğuşuyor. Tekgıda-İş’in örgütlü olduğu, Bursa’daki Aroma ve Erikli Su fabrikalarında çalışan işçiler, Türk-İş’in vergide adalet talebiyle başlattığı imza kampanyasının akıbetini soruyor. İşçiler, vergi kesintilerini engellemek için mücadele çağrısı yapıyor.

Vergi kesintilerinin fabrikada huzursuzluk yarattığını söyleyen bir Aroma işçisi, “Bu konuda bir düzenleme yapılmalı, bu şart. İmza toplayarak hükümete geri adım attıramayız. İlk başta hazırlık için olabilir ama devamı gelmedi bu işin. İmza topladık, görevimizi yaptık mantığı var. Eğer bu hükümetten bu konuda bir düzenleme yapmasını istiyorsak sıkı bir mücadeleye girmemiz gerek ve sendikaların buna göre hazırlık yapması gerekiyor” dedi.

‘SENDİKACILAR DEĞİL BİZ YAPMALIYIZ’

Tüm düzenlemelerin patronlar için yapıldığını ifade eden işçi, “Hükümet tam destek veriyor patronlara, sıkı bir ilişki var aralarında. Bizim de kendi birliğimizi kurmamız gerek. Vergi dilimi olsun kıdem tazminatına yapılacak saldırı girişimleri olsun, bunlara örgütlü bir şekilde karşı koymalıyız. Bu saldırılar karşısında sendikalar örgütlü oldukları fabrikalarda iş yavaşlatsa dengeler değişir bence. Bizde işi sendikacılar yapsın düşüncesi hakim, bundan bir an önce kurtulmamız gerek. Biz harekete geçmezsek eğer hiçbir şey olmaz. Sendika benim adıma bunu yapsın şunu alsın demekle bu işlerin olmadığını artık anlamamız gerek. Bu düşünceyle hareket ettiğimiz sürece biz kendimize yapıyoruz, başkasının bize bir şey yapmasına gerek bile yok” diye konuştu.

ZAMLARI GÖRMEYECEK KADAR KÖR OLMADIK

Zamlar karşısında bunaldıklarını söyleyen bir başka Aroma işçisi ise “Açıklanan enflasyona bir kişi bile inanmıyor. AKP’li işçiler bile bu kadar da olmaz diyor. Bizim enflasyonumuz yüzde 40, 50 kimse bize masal anlatmasın. Gıda ürünlerine yapılan zamları görmeyecek kadar kör olmadık. Her şeyden kısar olduk. Marketlerde de ürünlerin gramajını düşürüp bir de yeni zam yapıyorlar. Cepteki delik büyüdükçe büyüyor. Hakkımız olan emeklilik bile verilmiyor. Biz hakkımızı istediğimizde ekonomiye zarar vermekle suçlanıyoruz ama kimileri çifter çifter maaş alıyor onlar görülmüyor” dedi.

KULLANDIĞIMIZ ORAN AYNI, FATURA İKİ KATI

Yılda bir defa yakacak yardımı aldıklarını söyleyen Erikli Su işçisi ise “Aldığımız bu yardım parası olduğu gibi vergi kesintisine gitti. Geçtiğimiz ayları arar olduk. Sürekli bir şeylerden kısma hali var evde. Kasım ayında 75 metreküp doğal gaz yaktık gelen fatura 140 lira, aynı oranda geçen yıl yaktığım doğal gaza gelen fatura ise 82 lira, aradaki farka bir bakın. Kimse bize enflasyon düşüyor zor günleri atlattık demesin. Valla şu aralar hava iyi olduğu için kısıkta açıyoruz, havalar soğuduğunda faturayı düşünemiyorum” diye konuştu.

Ay sonunu nasıl getireceklerini düşünürken hükümetin kıdem tazminatına göz diktiğini ifade eden işçi, “Vergi kesintileri kadar bu konu da gündemde. Koyu AKP’li işçiler eğer kıdem tazminatını elimizden alırlarsa bizim için bu parti biter diyorlar. Kıdem tazminatı ile ilgili sendikaların da doğru düzgün bir çalışması yok. Abartısız söyleyeyim fabrikanın yüzde 80’i bu konu hakkında bilgi sahibi değil. Sendikaların artık fabrikalarda bu konu hakkında bilgilendirici eğitim çalışmaları yapması gerek. Ne olacak nasıl olacak biz ne yapacağız bunları anlatması gerek ama görünen öyle bir dertleri yok. Sadece kırmızı çizgimiz diyorlar. İnsanlar başlarına, çocuklarının başlarına ne gelecek bilmiyor. Biz bu şekilde durup bekledikçe daha çok canımız yanacak” dedi.

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