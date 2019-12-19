İstinaf mahkemesi, Levent Tüzel'e verilen 1 yıl 3 aylık cezayı bozdu

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel'in, İstanbul milletvekili olduğu dönemde katıldığı Newroz etkinliği nedeniyle aldığı 1 yıl 3 aylık hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Mahkeme, Tüzel'in beraatine karar verdi.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Levent Tüzel hakkında, İstanbul milletvekili olduğu 2012 yılında katıldığı Newroz etkinliği nedeniyle “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununa muhalefet” iddiasıyla dava açılmıştı. Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Tüzel'e 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Karara tepki gösteren EMEP, "Bu karar siyaset yapma hakkının, düşünce ve ifade özgürlüğünün açık ihlali olup aynı zamanda AYM ve AİHM kararlarına da aykırıdır. Bu karara karşı yasal ve siyasal mücadelemiz devam edecektir” açıklamasını yapmıştı.

Tüzel'in avukatı Leyla Han, kararı istinaf mahmesine taşıdı. Han'ın yaptığı başvuruyu görüşen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi kararı bozdu. Mahkeme, Levent Tüzel’in beraatine karar verdi. (HABER MERKEZİ)

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel'e 1 yıl 3 ay hapis cezası