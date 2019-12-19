Mehmet Bozgeyik: Zam, hak, adalet istemek hainlik olarak görülüyor

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, “Ülkedeki ağır koşullara rağmen ücretine zam istemek, hak istemek, adalet istemek ‘hainlik’ olarak görülüyor” diyerek, işçi ve emekçileri 21 Aralık'ta Mersin'de düzenleyecekleri mitinge davet etti.

Mersin’de 21 Aralık günü “İnsanca Yaşamak İstiyoruz” şiarıyla Tevfik Sırrı Gür Stadı Meydanı’nda miting düzenleyecek olan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonunun (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, miting öncesi açıklamalarda bulundu.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şube binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Bozgeyik, işsizliğin rekor üstüne rekor kırdığı bir süreci yaşadıklarını söyledi.

Bozgeyik, “Ülkeyi yönetenlerin 2020 bütçesi ile ekonomik krizin tutturulamayan hedeflerinin faturasını başta emekçiler olmak üzere dar gelirlilerin üzerine yıkmaya hazırlandığını” ifade etti.

“ADALET İSTEMEK HAİNLİK OLARAK GÖRÜLÜYOR”

Adaletin gelir dağılımında, vergide, sokakta, mahkemede her yerde aşındığını ve yok edildiğini söyleten Bozgeyik, “Ülkedeki ağır koşullara rağmen ücretine zam istemek, hak istemek, adalet istemek ‘hainlik’ olarak görülüyor. En meşru talepler, gözaltı ve tutuklamayla karşılık buluyor. Öte yandan KHK’lerle ihraç edilen kamu emekçileri, seçilmişlerin yerine atanan kayyumlar tarafından işlerine son verilen belediye çalışanları ve aileleri açlığa mahkum ediliyor. İşçilerin, sendikaların grev kararları yasaklanıyor" dedi.

"Kamu hizmetlerinin tasfiye edilmesine, güvencesizliğe, insafsız vergi düzenine ve yoksullaşmaya karşı demokratik ve adil bir ülke için sizleri birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz" diyen Bozgeyik, tüm emekçileri ve halkı düzenleyecekleri mitinge davet etti. (Mersin/MA)

KESK'ten "İnsanca yaşamak istiyoruz" mitingine katılım çağrısı

KESK'ten 21 Aralık'ta Mersin'de yapılacak "İnsanca Yaşamak İstiyoruz" mitingine çağrı

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