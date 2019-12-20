YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı: Kıbrıs savaşın parçası haline getirilmek isteniyor

Çağrı SARI

İstanbul

Kıbrıs’ta Lefkoşe ile Magosa arasında yer alan Geçitkale Havaalanını insansız hava araçları (İHA) üssü haline getirme kararı ve bu üsse konuşlandırmak istenen İHA’lar nedeniyle Kıbrıs, Doğu Akdeniz’deki gerilimin bir parçası haline getirilmek isteniyor. Bir yandan Doğu Akdeniz’e gönderilen gemiler, bir yanda İHA’ların Kıbrıs’ın kuzeyine inmesi Kıbrıs bir askeri üs haline mi getiriliyor sorusunu doğuruyor. Peki bu ‘savaş hali’ Kıbrıs sorununu nasıl etkiliyor. Genel seçim hazırlıklarının yapıldığı Kuzey Kıbrıs’ta hükümetin bu konudaki tutumu ne? Tüm bu gelişmeler Kıbrıs halkını nasıl etkileyecek?

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri “savaş hazırlığı” olarak değerlendirdi. Türkiye’nin Uluslararası deniz hukuku anlaşmasını imzalamadığına dikkat çeken Murat Kanatlı, “Libya daha önce hemen hemen tüm komşu ülkeleri ile deniz sınırlandırma anlaşmalarını uluslararası tahkimde çözdü. 1985 Malta-Libya davasında, ilk kez bağımsız bir ada devletinin deniz alanları Uluslararası Adalet Divanı tarafından sınırlandırılmıştı. Diktatör denilen Kaddafi uluslararası tahkim kararlarını kabul etmiş ve deniz alanlarını buna göre sınırlandırmıştı. Kendine demokratik diyen Türkiye Cumhuriyeti ise Libya’daki tartışmalı hükümet ile anlaşmayı tüm komşu ülkelerine dayatmaya çalışmaktadır. Libya’daki sözde demokratik(!) hükümet ise “diktatör” Kaddafi’nin kabul ettiği uluslararası tahkim yolu ile sorunların çözülmesi yolunu terk edip, zora dayanan Türkiye’nin metodunu kabul etmiş gözükmektedir!” dedi

Geçitkale Havalimanının yeniden faaliyete geçirilmesi ile Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün derinleşeceğine işaret eden Kanatlı, daha önce yanlışlıkla kuzeye düştüğü söylenen roketin de etki alanını düşünürsek, halihazırda süren bir başka savaşa ne kadar yakın olduğumuzu hatırlayabiliriz” dedi.

Erdoğan hükümetinin Libya anlaşması ile Yunanistan ve Mısır’ı karşısına aldığını söyleyen Murat Kanatlı şöyle devam etti: “Biz yıllardır ‘çözüm’ isterken, Türkiye bir anda daha da işleri zorlaştırdı. 40 bin asker vardı burada, bunun üzerine hem savaş uçakları gönderiyor, hem savaş gemileri gönderiyor, buradaki sorunu daha da katmerleştiriyor. Bu gerginlik günün sonunda kimseye yaramayacak. Çünkü bizim ekonomimiz açısında turizmdir önemli olan. Siz savaş koşullarına geçtiğiniz zaman turizm bu ülkeye uğramaz. Zaten üretim yok. Türkiye’ye daha bağımlı hale geliyoruz. Bu gerginlik ayrıca kullanılıyor. Diğer yandan da ekonomik paket dayatılıyor. Kamu hizmetlerinin özelleştirmesi dayatılıyor; telefon, elektrik, özelleştiriliyor Magusa limanının özelleştirilmesi. Tüm bunlar bizi Türkiye’ye daha da bağımlı kılacak."

Kıbrıs’ın seçim sürecine girdiğini söyleyen Murat Kanatlı, KKTC hükümetinin bu gerginliği körükleyecek açıklamalar yaparak, oylarını artırmaya çalıştığını söyledi. Kanatlı hükümeti hamaset yaparak savaşın parçası olmakla suçladı.

AKINCI: ÇÖZÜMÜN ACİLİYETİ SADECE KIBRIS’IN DEĞİL BÖLGENİN İHTİYACI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da yazılı bir açıklama yaparak Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri ve üsleri değerlendirdi. Akıncı, Kıbrıs’ta çözümün aciliyetinin Kıbrıs’ın sınırlarını aşıp bölgenin ihtiyacına dönüştüğünü söyleyerek “Bizim bütün uğraşımız adamızda ve bölgemizde gerginlikten uzak; iş birliğinin, barışın ve huzurun hakim olduğu koşulların oluşmasına katkı sağlamaktır” dedi. Akıncı, şöyle devam etti: “Doğal zenginlikleri Kıbrıs’ın bütününe barış ve refah getirecek bir fırsata dönüştürme anlayışını benimsemek, Adanın güneyinde ve kuzeyinde askeri nitelikli hava araçlarının konuşlanması gerçeğiyle birlikte daha acil bir ihtiyaç haline gelmiş durumdadır.”

KIBRISLILAR ENDİŞELİ

Geçitkale Havaalanının Türkiye’ye ait İHA ve SİHA’ların kullanımına verilmesinin yankıları devam ederken, son dönemlerde ada turizminin kalbinin attığı İskele bölgesine de yeni bir askeri üs yapılacağı öne sürülüyor. Kıbrıs gazetesi Havadis, yeni bir üs kurulacağı haberinin, yetkili makamlarca doğrulanması üzerine bölgeden sesler yükselmeye başladığını belirtti. Havadis’in haberine göre, İskele Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Mustafa Öztörel, “Yeter artık, savaş politikası duymak istemiyoruz. Bizim yaşadıklarımızı çocuklarımızın yaşamasını istemiyoruz. Egemen güçlerin burada iş birlikçileri bütün bölgeyi savaşa sürükleyecek oluşumlara kayıtsız şartsız evet diyor. Siyasilerin bütün bu olan biteni sesiz izlemesi, ses çıkarmaması çok acı. Tüm demokratik kitle örgütlerini ve yurtsever güçleri, İskele’ye yapılmak istenen askeri üsse karşı çıkmaya çağırıyoruz” dedi.

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