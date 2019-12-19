Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yarın asgari ücret açıklaması yapacak

CHP'li kadın vekillerden Evrensel'in Ankara Bürosuna destek ziyareti

CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Candan Yüceer Evrensel'in Ankara Bürosu'nu ziyaret ederek, BİK'in uyguladığı cezalara tepki gösterdi ve herkesi Evrensel ile dayanışmaya davet etti.