19 Aralık 2019 17:54
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yarın asgari ücret açıklaması yapacak
Üç işçi konfederasyonu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere yarın açıklama yapacak.
Fotoğraf: Evrensel
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarını değerlendirecek.
Türk-İş'ten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere, üç işçi konfederasyonu (Türk-İş, Hak-İş, DİSK) temsilcileri, yarın saat 11.15'te Türk-İş Genel Merkezi'nde ortak basın açıklaması gerçekleştirecektir." (Ankara/AA)
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