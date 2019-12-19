Fatma Şengül cinayeti davası görülüyor: Katil tahrik indirimi yapılmasını talep etti

İstanbul'da aynı işte çalıştığı Zeynel Akbaş tarafından evinin önünde katledilen Fatma Şengül'ün davasının ikinci duruşması görülüyor. Tansiyon hastası olduğunu ve cinayeti bu yüzden işlediğini iddia eden katil Akbaş, haksız tahrik indirimi yapılmasını talep etti.

İstanbul'un Maltepe ilçesi Gülensu Mahallesi'nde işe gitmek için çıktığı evinin önünde, aynı işte çalıştığı Zeynel Akbaş tarafından öldürülen Fatma Şengül'ün davasının ikinci duruşması bugün Kartal 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Avukatlar Aylin Mert, Pelin Pınar Kaya ve Özge Demir, Fatma Şengül'ün ailesinin vekili olarak duruşmada yer aldı. Duruşmaya katılan çok sayıda avukat, Fatma Şengül’ün ailesine destek verdi.

KAPALI YARGILANMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Sanık vekilinin kapalı yargılama talebine karşı müşteki vekili Av. Aylin Mert tarafından kapalı yargılamaya gerek bulunmadığı, yargılamayı uzatma amacı bulunduğu gerekçesiyle itiraz edildi. Savcı tarafından önceki celsede verilen mütalaa aynen tekrar edildi.

SoL'da yer alan habere göre, Av. Aylin Mert söz alarak mütalaaya katıldıklarını, sanığın tasarlayarak öldürdüğünün açık olduğunu, sanığın beyanlarının çelişki içerdiğini belirtti. Sanığın silahı nereden bulduğuna ilişkin çelişkili beyanlarının mahkemeye sunulduğu belirtildi. Sanık silahı önce Suriyeli birinden aldığını iddia ederken, sonra babasından yadigar kaldığını iddia etmişti. Sanık Akbaş'ın babasının ölüm tarihi ile silahın kendisine kaldığını söylediği tarihin ise çelişkili olduğu belirtildi. Mert, sanığın tüm beyanlarının gerçek dışı olduğunun tanık beyanlarıyla netleştiğini söyledi.

"İNDİRİM UYGULANMASIN"

Sanığın cinayet için hazırlandığı, olayın gerçekleştiği sabah üzerinde ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek olduğunu vurgulayan avukatlar, sanığın Fatma Şengül'ü canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürdüğünü belirterek iyi hal indirimine gidilmemesini talep etti.

Sanık avukatı ise kovuşturmanın genişletilmesi taleplerinin reddine karar verildiğini, kararın bir ara kararla yeniden değerlendirilmesini istediklerini belirtti.

Fatma Şengül’ün çocukları Açelya, Koray ve Gökay Şengül de söz alarak sanığın cezalandırılmasını talep etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık vekili tevsii tahkikat taleplerinin reddine karar verildiğini, kararın bir ara kararla yeniden değerlendirilmesini talep ettiklerini belirtti. Mahkeme heyeti sanık vekilinin talebini reddetti.

KATİLDEN "HASTAYIM" BAHANESİ

Duruşmada konuşan sanık, tansiyon rahatsızlığının cinayete sebebiyet verdiğini iddia etti. Rahatsızlığının kontrol edilip tutanaklara geçilmesini talep etti.

Sanık müdafii adil yargılanma olması için esas hakkında savunma yapılması için süre verilmesi talebinde bulundu. Nedenin ortaya çıkarılması gerektiğini belirtti.

Sanık müdafii SEGBİS çözümlemeleri konusunda inceleme yapmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanık müdafiinin talebine karşı katılan vekillerine söz verdi. Av. Aylin Mert söz alarak talebi kabul etmediklerini, kendilerinin SEGBİS çözümlemelerini dün UYAP'tan edinerek tüm gece çalıştıklarını söyledi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ TALEP EDİLDİ

Sanık müdafii, haksız tahrik indirimi yapılmasını talep etti. Sanık müdafii tasarlayarak öldürme suçunun olmadığını öne sürerek, "öyle olsaydı sanığın gerçekleştirdiği fiilin sonuçlarını hesaplamış olması gerekirdi" yönünde beyanda bulundu.

Sanığa söz verildi ve sanık kendisinin dengeli olmadığını yoksa yapmayacağını, tansiyon hastası olduğunu, bu nedenle öldürdüğünü iddia etti. (HABER MERKEZİ)

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