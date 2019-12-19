Sur'da zırhlı araçtan açılan ateşle öldürülen Şen’in iddianamesi iade edildi

Aydın ATAY

Sokağa çıkma yasağı sırasında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 12 Ekim 2015 tarihinde ekmek almaya gönderilen ve sokakta Kobra tipi zırhlı polis aracından açılan ateşle öldürülen 12 yaşındaki Helin Hasret Şen'in soruşturma dosyası şüphelisi Kobra aracının silahçısı polis A.E. hakkında hazırlanan ilk iddianame iade edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığı tarafından "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürmek"ten hazırlanarak, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan iddianame, "sevk maddelerindeki hata" nedeniyle iade edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, Memur Suçları Soruşturma Savcılığının 12 Aralık 2018'de hazırladığı iddianamede, dosya şüphelisi A.E.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

“ŞEN'İ KASTEN ÖLDÜRDÜ”

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Memur Suçları Soruşturma Savcılığına iade edilen iddianamede, şu değerlendirme yapıldı: "... Cobra 11 No'lu Zırhlı Araç'ta silahçı olarak görev yaptığı sokak içerisine güvenlik amaçlı olarak ölü noktalara 100-105 metre mesafeden birden çok kez değişik aralıklarla atış yaptığı, eylemleri esnasında sokakta küçük çocukların bulunduğu, şüphelinin olayda başkalarının yaralanabileceği veya ölebileceğini öngörmesine rağmen güvenlik atışlarına devam ettiği, eylemi neticesi trafo arkasında bulunan müteveffa Helin Hasret Şen'in ölümüne olası kastla sebebiyet verdiği, bu suretle atılı suçu işlemiş olduğu, şüphelinin idari soruşturma kapsamında alınan beyanı Cobra 11 olarak tabir edilen zırhlı araçtaki kamera kayıtları, telsiz konuşmaları, olay yeri inceleme raporu ve fotoğrafları ile tüm dosya kapsamında anlaşılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Sokağa çıkma yasağı sırasında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 12 Ekim 2015 tarihinde ekmek almaya gönderilen Helin Hasret Şen, Sur ilçesi Fatih Paşa Mahallesi Yıkıkkaya Sokak'ta No: 97'de başından tek kuruşunla öldürülmüştü. Bölgede görev yapan Kobra tipi zırhlı aracından açılan ateşle öldürülen Şen'in dosyasında 4 yıl sonra, ceza davasına dönüştü. Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, sanık polis A. E.'nin "Taksirle ölüme neden olma"dan 2 ile 6 yıl hapsi isteniyor.

Şen'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi'nin hukuk destek verdiği ailenin avukatı Abdullah Zeytun, İçişleri Bakanlığı aleyhine tazminat davası açtı. Diyarbakır 3'üncü İdare Mahkemesi, Bakanlığı, yüzde 85 kusurlu bularak aileye 314 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi. (Diyarbakır/MA)

Sur’da öldürülen Helin Şen’in ailesine ‘kusur’ tazminatı

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