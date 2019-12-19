Polonya’da "LGBTİ+’sız alan" uygulamasına AP’den kınama

Avrupa Parlamentosu, Polonya’daki “LGBTİ+’sız alanlar” uygulamasını kınayan bir karar aldı.

Euronews’un haberine göre, Polonya’da 80’den fazla belediyede yetkililer LGBTİ+’lara yönelik “Hoşgörüyü teşvik eden eylemlerden uzak durma” sözü verdi. Bu bölgeler yerel yönetimlerden gelen bağlayıcı olmayan direktiflerle kararlaştırıldı. LGBTİ+’siz belediyelere ayrıca, hak eşitliği sağlamak için mücadele eden sivil toplum kuruluşlarına finansal destek sağlamama şartı koşuldu.

Polonya’nın İnsan Hakları Komiseri Adam Bodnar, bu uygulamalarla ilgili çok sayıda şikayetler aldığını ifade etti.

Avrupa Parlamentosu kınama bildirisinde LGBTİ+’ların üye devletlerdeki ulusal hükümetler nezdinde karşı karşıya kaldığı ayrımcılık konusunda endişelerini dile getirdi. Açıklamada, “Avrupa Birliği fonları ayrımcı amaçlarla kullanılmamalıdır” ifadelerine yer verildi.

Polonya’da cinsel yönelime dayalı ayrımcılık yasa dışı ancak ülkede homofobi ve transfobinin yaygın olarak karşılık gördüğü biliniyor. (DIŞ HABERLER)

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