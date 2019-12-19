Zeynep Altıok, "Cumhurbaşkanına hakaret" davasından beraat etti

CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, sosyal medya üzerinden "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Zeynep Altıok Akatlı'nın "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması, bugün Urla 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve CHP Grup Sözcüsü Mustafa Özuslu, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP üyeleri, Birleşik Haziran Hareketi üyeleri ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, Zeynep Altıok Akatlı'ya destek verdi.

"HAK SAVUNUCU OLDUĞUM İÇİN YARGILANIYORUM"

Yaşamı boyunca bilimsel düşüncenin açtığı yolda eşitlik ve hak mücadelesi yürütmüş birisi olduğunu ifade eden Akatlı, "Benim için hak savunusunun adalet arayışına ve kesif bir adaletsizliğe dönüştüğü tarih 2 Temmuz 1993 yani ülkemi ve kendimi içinde bulduğum orta çağ karanlığıdır. Gün geldi milletin meclisinde Hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma yemin ettim. 26 yıllık hak arayışım sayısız hukuksuzluğa tanıklık ettim, adalet istediğimi yüksek sesle ifade ettiğim için işimden atıldım ancak hak savunusu nedeniyle yargılanacağım benim bile aklıma gelmemişti" dedi.

"DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TEMEL İNSAN HAKKIDIR"

Akatlı savunmasında şunları söyledi:

"Kültürsüzlüğümüzün kışını tarif den eleştirmen Füsun Akatlı’dan alıntılayarak 'mizah dünyayı ve hayatı bir algılayış ve/ya da ona karşı bir tavır alış biçimidir' diyebiliriz. Eleştirinin en nezaketli hali belki de mizah ve ironiden geçiyor. Düşünce ve ifade özgürlüğü en temel insan hakkıdır"

"SİYASİ ELEŞTİRİ HAKKIMI KULLANDIM"

ODTÜ mezuniyet töreninde ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamında sistem eleştirisi ve direnme hakkı çerçevesinde açtıkları pankartta yer alan karikatür nedeniyle öğrencilerin en nezaketsiz şekilde gözaltına alınmasını eleştirdiği için tweet üzerinden hakaret suçlamasıyla yargılandığını hatırlatan Akatlı, "Ben bir insan hakları savunucusu olarak bu ülkenin pırıl pırıl öğrencilerinin düşünme, ifade etme, üretme, sanat, mizah üretme, eleştirme ve direnme haklarının tümünü yok sayan tutumu eleştirdim, siyasi eleştiri hakkımı kullanarak onların yanında yer aldım. Siyasetçiler her zaman her dozda eleştiri ile karşı karşıya kalırlar. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Kendi ile barışık, vatandaşı ile barışık, düşünceye saygılı nice siyasetçi çoğu zaman hakarete varan eleştirileri bile yargıya taşımaya gerek görmezken Cumhurbaşkanı içeriği hakaret, küfür içermeyen 140 vuruşluk tweetler üzerinden ülkenin yargısını, gündemini meşgul ederken ben bu ülkenin aydınları, barış isteyen akademisyenleri, seçilmiş siyasetçileri, gerçekleri yazan gazetecileri, hak savunucuları, yazarları, çizerleri, hukukçuları, gençleri, öğrencileri türlü sebeplerle yargılanır ve bedel öderken böyle bir dava ile sizleri ve basın emekçilerini meşgul etmekten utanıyorum” diye konuştu.

Savunmalar sonrası mahkeme heyeti, Zeynep Altıok Akatlı'nın beraatine karar verdi.

ODTÜ'LÜLERE DESTEK VERMİŞTİ

Zeynep Altıok Akatlı, "Tayyipler Alemi" pankartı nedeniyle gözaltına alınan ODTÜ’lü öğrencilere destek olmak için attığı mesaj gerekçesiyle yargılanıyor. 13 yıl önce çizilen bir karikatürden dolayı öğrencilerin gözaltına alınması büyük bir tepkiye neden olmuş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakaret davasını geri çekmişti. (HABER MERKEZİ)

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