Netflix: RTÜK sansür talebinde bulunmadı

İnternet yayınlarının RTÜK denetimi altına alındığı karar sonrası Netflix Türkiye’den RTÜK’le ilgili açıklama geldi. İnternet dizilerine sansür uygulanıp uygulanmayacağı konusunda gelen soruya yanıt veren yetkili, “RTÜK bizden sansür talebinde bulunmadı” dedi.

Netflix Türkiye İletişim Müdürü Artanç Savaş “Son 1 yılda RTÜK’ü sık sık Ankara’da ziyaret ettik, uzun süren görüşmelerimiz oldu. Ancak bizden hiçbir dizi ya da filmle ilgili sansür talebinde bulunmadılar. Çocukların ulaşabileceği içerikler üzerine konuştuk. Bu konuyu da ebeveyn kilidiyle çözdük. Bu uygulamayı Türkiye dışında talep eden çok az ülke var.”

Savaş, bu yıl Netflix üyelik ücretlerine zam yapmayacaklarını anlatarak “Fiyatlarımız bu yıl 2 liralık zamla 19.99 ve 41.99 olarak güncellendi” dedi. (MEDYA SERVİSİ)