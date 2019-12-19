İHD: 19 Aralık Katliamı’nın sorumluları yargılanmalı

F Tipi cezaevlerine karşı eylemde olan mahpuslara dönük gerçekleştirilen katliamın 19. yılında İnsan Hakları Derneği, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok yerde açıklamalar yaptı. 19 Aralık operasyonunun faillerinin adil yargılama ilkeleri çerçevesinde yargılanmamasının yapılmadığının altı çizilen açıklamalarda, “Bugün hâlâ tutuklu ve hükümlülere yönelik kötü muamele ve işkence sistematik biçimde devam etmektedir. Üstelik işkence ve kötü muamele sadece ceza ve tutukevlerinde tutulan kişiler açısında yürürlükte değildir, yaşadıkları yerlerden yüzlerce kilometre öteye sürülen tutuklu ve hükümlülerin yakınları, dostları ve aile fertleri de cezalandırılmaktadır.” denildi.

“CEZASIZLIK POLİTİKASINA SON VERİLSİN”

İHD açıklamasında şu taleplere yer verdi: “Tüm mahpusların insan onuruna saygı gösterilmelidir. Hiçbir mahpus tecrit ve izolasyon koşullarında tutulmamalıdır. 19 Aralık Katliamı davası sorumluları yargılanmalıdır. Zaman aşımı usulü ile uygulanan cezasızlık politikasına son verilmelidir. Adalet Bakanlığı kendisinin hazırlayıp yayımladığı 45/1 No’lu Genelge’yi, hiçbir mazeret ileri sürmeden derhal uygulamalıdır. Tutuklu ve hükümlülerin haklarını ihlal eden, onlara işkence yapan, yaralayan ve öldüren kamu görevlileri hakkında davalar açılmalı, açılmış davalar bir an önce sonuca bağlanarak failler hak ettikleri cezalara çarptırılmalıdır. Yaklaşık 10 yıldır uygulanan tecrit koşulları insan haklarına aykırı olduğu için özel mevzuatla yönetilen tek kişilik İmralı Kapalı Cezaevi kapatılmalıdır. Yeni infaz yasası, ilgili uzmanlık örgütleri ve insan hakları örgütlerinin görüşleri alınarak insan hakları hukukuna uygun değişikliklere uğratılmalıdır. Kadın cezaevleri ve çocuk ıslahevleri, insan onurunun korunması bakış açısıyla yeniden düzenlenmelidir. Hiçbir surette ceza ve tutukevlerinde çocuklar bulundurulmamalıdır. Ceza ve tutukevlerinde kalanların sağlık durumu öncelikli olarak kabul edilmeli, tıbbi tedaviye erişim hakları hiçbir biçimde engellenmemeli, hasta tutuklu ve hükümlülerin tedavilerinin ceza ve tutukevleri dışında yapılması temin edilmelidir.” (HABER MERKEZİ)

19 Aralık Katliamının üzerinden 19 yıl geçti: Cezasızlık devlet politikası