Limonda verim azaldı: Bahçede 2 lira, markette 10 lira

Muğla’da yıllık ortalama 60 bin ton seviyesinde gerçekleşen limon rekoltesi olumsuz hava koşulları nedeniyle bu yıl 15 bin tona geriledi. Bu sene bahçede kilogramı 2 lira olan limonun fiyatı, tırlara yüklenene kadar 5 lirayı, tüketiciye gelene kadar 8-10 lirayı buldu.

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, bölgede her yıl yaklaşık 60 bin ton limon üretimi yapıldığını ve bu yıl rekoltenin 15 bin tona düştüğünü dile getirdi. Ürünün fiyatının tarladan tüketiciye ulaşana kadarki süreçte paketleme, nakliye, işçilik maliyetleri nedeniyle önemli ölçüde arttığını anlatan Çöllü, "Bu sene bahçede kilogramı 2 lira olan limonun fiyatı, tırlara yüklenene kadar 5 lirayı, tüketiciye gelene kadar 8-10 lirayı buluyor. Fiyatlar kilogram bazında yüksek olunca limonu iç piyasada da tüketemiyoruz. Daha önce haftada 4 tır gönderirken, şu anda haftada 1 tır yükleme yapıyoruz" dedi. (Muğla/AA)

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