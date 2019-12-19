Trelleborg işçilerinin grevi 10. gününde: Mücadelede kararlıyız

Trelleborg işçilerinin, toplu sözleşmede anlaşma sağlanamaması üzerine başlattıkları grev, 10. gününde. İşçiler, haklarını alana kadar mücadele etmekte kararlı olduklarını söylüyor.

Grevdeki işçilerini bugün Türk Metal ziyaret etti. Trelleborg işçileri, “Mücadele deneyimi yüksek olan bir fabrikayız. Uzun süreli olacağını hem sendikamız hem temsilcilerimiz öngörmüştü. Haliyle moral bozukluğu yok, tersine mücadele azmi her geçen gün artıyor” dedi.

Farklı iş kollarından işçilerin de hareketli olduğunu ifade eden işçiler, “Onlar nasıl bizleri yalnız bırakmadı ise bizler de onları yalnız bırakmamalıyız” çağrısında bulundu. (Gebze/EVRENSEL)

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