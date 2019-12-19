19 Aralık 2019 16:03

Hindistan’daki protestolara polis yasağı, komünist lider gözaltında

Hindistan'da, 6 inanç grubuna vatandaşlık yolunu açan, Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan Vatandaşlık Yasası’na karşı eylemler pek çok yerde engellendi.

Hindistan'da polis barikatı ve kitlenin bekleyişi

Fotoğraf: @cpimspeak'in Twitter hesabından alınmıştır

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    Hindistan'da, 6 inanç grubuna vatandaşlık yolunu açan, Müslüman kökenli göçmenleri kapsam dışı bırakan Vatandaşlık Yasası’ndaki değişikliğe karşı düzenlenmek istediği eylemler pek çok yerde engellendi.

    Başkent Yeni Delhi’nin Eski Delhi (Old Delhi) bölgesinde bulunan tarihi Kızıl Kale etrafında düzenlenmesi planlanan protestolar polis tarafından engellendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Hindistan Komünist Partisi Lideri Sitaram Yechury de bulunuyor. 

    Başkentin bazı bölgelerinde internete erişim engelleniyor. Aralarında Vodafone ve Airtel’in bulunduğu mobil telefon operatörlerinin internet ve mesaj gönderim servislerinin kısıtlandığı belirtildi. Polis, protesto gösterilerine katılımı azaltmak amacıyla şehrin girişlerine barikat kurarken, yollarda sıkı denetim uyguladı. Bu nedenle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

    Eylemlerin yoğun olduğu JamiaMilliaIslamia (JMI) ve Jawaharlal Nehru Üniversiteleri (JNU) ile şehrin merkezindeki metro istasyonu duraklarından 14’üne giriş ve çıkışlar da kapatıldı.

    YASA NE İÇERİYOR?

    Vatandaşlık Yasası’ndaki düzenleme, 10 Aralık’ta parlamentonun alt kanadında kabul edildi. Hindu milliyetçisi ve sağcı Başbakan Narendra Modi liderliğindeki hükümetin önerisi 11 Aralık’ta parlamentonun üst kanadında da onaylandı.

    Yasa, ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014’ten önce ülkeye giren ve Müslümanlar dışındaki 6 inanç grubuna vatandaşlık verilmesine imkan tanıyor, ancak aynı pozisyondaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutuyor. Yasa kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan’da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek. 

    Hindistan, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Jeremy Laurence, 13 Aralık’ta BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, “Hindistan’ın 2019 Yeni Vatandaşlık (Değişiklik) Yasası’nın doğası gereği temelde ayrımcı olduğundan endişe duyuyoruz” ifadelerini kullanmıştı. (DIŞ HABERLER)

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