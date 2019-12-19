CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi: Kadına 3 lira ayıran bu bütçe yaşatmaz, öldürür!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne sadece yüzde 1 pay ayırmasına tepki gösterdi. Kadın başına sadece 3 lira düştüğünü belirten İlgezdi, "Aslında kadına şiddeti de tacizi de sefaleti de hak görüyorsunuz. Kadına 3 lira ayıran bu bütçe yaşatmaz, öldürür” dedi.

Gamze Akkuş İlgezdi TBMM'de görüşülen 2020 Bütçesi üzerine CHP Grubu adına yaptığı konuşmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 125 milyar 8 milyon lirayla en büyük 2'nci bütçe olduğunu ancak bu bütçenin yüzde 84’ünün zorunlu ödemelere ayrıldığını ortaya koydu.

KADIN BAŞINA 3 LİRAYA TEKABÜL EDİYOR

“Bu parayla onlarca Şiddeti Önleme Merkezi açılabilir, şiddet önlenebilir, istismar ve tecavüzün önüne geçilebilir, çocuk yaşta zorla evlilikler engellenebilir ve kadın, istihdama katılabilir. Kısacası, bugüne kadar yapılmayan ne varsa bu bütçeyle aslında yapılabilir” diyen İlgezdi, bunların hiçbirinin yapılamadığını çünkü iktidarın Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne yüzde 1 pay ayırdığının altını çizdi.

İlgezdi, Genel Müdürlük bütçesinin kadın başına 3 liraya tekabül ettiğini söyleyerek “Kadın başına buradan ancak ve ancak 3 lira düşüyor. Aslında kadına şiddeti de tacizi de sefaleti de hak görüyorsunuz. Kadına 3 lira ayıran bu bütçe yaşatmaz, öldürür” diye konuştu.

İlgezdi, 2020 bütçesinin kadın düşmanı, halka yaşam hakkı tanımayan, çalışanlara ve işsizlere çözüm sunmayan, vatandaşa can suyu olmadığını ifade ederek “Geleceği yok eden bu bütçeyi reddediyoruz” dedi.

EMEĞİN DEĞİL SERMAYENİN BÜTÇESİ

“Milli gelirin yüzde 54'ünü ülkenin yüzde 1'i alıyorsa, buna karşılık gelir vergisinin yüzde 92'sini emekçiler ödüyorsa burada adaletten bahsedemezsiniz. O hâlde bu bütçenin hiçbir yerinde adalet yoktur” diyen Gamze Akkuş İlgezdi, “Görülüyor ki bu bütçe de emeğin değil sermayenin bütçesidir” ifadelerini kullandı.

EMEKTEN ESİRGENEN ŞATAFATA HARCANIYOR

Halkın hakkını halka veren bir politika izlenmediğinin bütçede ortaya çıktığını kaydeden Gamze Akkuş İlgezdi, "Bütçede istikrarlı bir biçimde artan israf vardır. Emekten esirgenen kaynağın şatafata harcanması vardır. Bakın, 500 milyar dolar dış borcumuz var, israfa son verin diyoruz, 'İtibardan tasarruf edilmez' diyorsunuz. Oysa garantili şehir hastanelerinin, yolcu garantili havalimanlarının, araç garantili köprü ve yolların maliyeti çalışanların alın teriyle ödeniyor. Halkın ödediği vergilerden oluşan devasa kaynak, bir avuç imtiyazlı zümrenin emrine veriliyor” dedi. (EKONOMİ SERVİSİ)

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