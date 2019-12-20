20 Aralık 2019 18:07
Son Güncellenme Tarihi: 20 Aralık 2019 18:36

Yönetmen Tunç Başaran Bandırma'da toprağa verildi

Yönetmen Tunç Başaran için İstanbul'da Karacaahmet Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Başaran Bandırma'da defnedildi.

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Tunç Başaran'ın tabutuna fotoğrafının yer aldığı çerçeve yaslanmış. Çerçeveye de fenerbahçe atkısı sarılmış.

Fotoğraf: Elif Yavuz/DHA

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    Tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden usta yönetmen Tunç Başaran için İstanbul'da Karacaahmet Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Usta yönetmenin vasiyeti üzerine Bandırma'da toprağa verildi.

    "Uçurtmayı Vurmasınlar", "Piano Piano Bacaksız" ve "Abuzer Kadayıf" filmlerinin yönetmeni Tunç Başaran 81 yaşında solunum yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 18 Aralık günü hayatını kaybetti. Başaran'ın cenaze namazı 19 Aralık günü Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılındı. Vasiyeti üzerine Balıkesir Bandırma'ya götürülen Başaran, 20 Aralık Cuma günü Haydar Çavuş Camii'nde cenaze namazının kılınmasının ardından defnedildi.

    "OYUNCUSUNU ÇOK SEVEN BİR YÖNETMEN"

    Karacaahmet Şakirin Camii'ndeki cenaze törenine pek çok yönetmen ve oyuncu katıldı. Cenaze töreninde Uçurtmayı Vurmasınlar filminde İnci karakterini canlandıran başrol oyuncusu Nur Sürer de katıldı. Sürer, "Benim oyunculuk kariyerimde önemli bir kilometre taşı oldu. Onun mimarıdır Tunç. Oyuncusunu çok seven bir yönetmen. Uçurtmayı Vurmasınlar filminden sonra Piano Piano Bacaksız'da da çocuk bir oyuncuyla çalıştı. Çocuk oyuncu yönetme konusunda  olağanüstü bir yönetmen. Çok üzgünüm. Aklımın köşesinden geçmezdi. İki üç gün önce filmde oynayanlardan Hale Akınlı'yı kaybettik. Eski filmlere bakıyorum artık hayatta olmayanlar var. Sinema için çok büyük bir kayıp. Çok önemli bir yönetmendi" dedi.

    Tunç Başaran'ın tabutu yanında oyuncular ve sevenleri.

    Fotoğraf: Elif Yavuz/DHA

    KIZ KARDEŞİ: TUNÇ BAŞARAN İSTEDİĞİ GİBİ YAŞADI

    Kız kardeşi oyuncu Meriç Başaran ise, "Uzun zamandır kanser tedavisi görüyordu denildi. Böyle bir şey yok. Çocukken geçirdiği ağır bir zatürre vardı. Vücütta aşırı enfeksiyon vardı. Tunç Başaran istediği gibi yaşadı. Ölmeden 15 dakika önce doktor 'Nasılsın?' diye sorduğunda 'Çiçek gibiyim' dedi. 15 dakika sonra vücudu enfeksiyondan çok zayıf düştüğü için uykusunda kalpten gitti abim. 2,5 ay önce enfeksiyon teşhisi konuldu. Onu da zorla tedaviye götürdük. İstediği gibi oldu her şey" diye konuştu.

    "YAPTIĞI İŞLERDE  ÇOK BAŞARILI BİR YÖNETMENDİ"

    Tiyatro sanatçısı Can Kolukısa da "Eğitimini almış, ne yapacağını bilen ve yaptığı işlerde  çok başarılı bir yönetmendi. Başaran'ın hangi filmine baksanız Türkiye'de ilk 20 arasında yer alması gerekir. Uçurtmayı Vurmasınlar'dan, Hadi Gel'e pek çok filmi var. Yeşilçam'ın en önemli yönetmenlerine asistanlık yaptı" dedi. Cenazeye katılan oyuncu Gökhan Mete ise, "Ben Tunç'la çok çalıştım. Ben bu kadar rahat bir yönetmen tanımadım. Çok güzel bir çalışma sistemi vardı. Reklamcılar iki üç gün uğraşırlar. Tunç 1-2 saatte bitirirdi. Allah rahmet eylesin onun yeri pek kolay dolmayacak" dedi.

    BAŞARAN'IN CENAZESİ BANDIRMA İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ. 

    Başaran'ın cenazesi annesi Pakize Başaran'ın doğum yeri olan Bandırma'ya getirildi.

    Bandırma Haydar Çavuş Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde Tunç Başaran'ın kardeşi, oyuncu Meriç Başaran ile yeğeni Pelin Onat taziyeleri kabul etti. Törene Başaran'ın yakınlarının yanı sıra Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı da katıldı. 

    Başaran'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

    Tunç Başaran'ın kardeşi, oyuncu Meriç Başaran, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağabeyinin kanser tedavisi görmediğini söyledi.

    Başaran, ağabeyinin vücudunda aşırı enfeksiyon ve zatürre olduğunu belirterek, "Sonrasında ağızda bir tümör görüldü, yumuşak doku kanseri dediler, ona bakmaya kalmadan ölmeden 15 dakika önce doktora, 'Ben çiçek gibiyim.' dedi. Öyle gitti, çok güzel yaşadı ve istediği gibi gitti. Bu süreçte kendisine manevi kızım dediğim Yüksek Öğretim Kurulu Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Güler Bilen Alkan, hastanedeki konforunu sağladı. Şuna inanın çok mutlu yaşadı, çok mutlu bir şekilde sevgi sarmalında gitti." diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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