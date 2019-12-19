CHP'li Gürer: Taşeronda kalan binlerce işçinin sesini duyan yok

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, seçimden önce tüm taşeronda kalan işçilere kadro sözü veren AKP’nin, taşeron olarak çalışan işçilerin yarısına kadro vermeyerek bu çalışanlara büyük haksızlık yaptığını ifade etti.

696 sayılı KHK ile yapılan düzenlemede söz verildiği halde binlerce kişinin mağdur edildiğini ifade eden Ömer Fethi Gürer, "1 milyon 200 bin kişiye kadro sözü verildi ancak açıklanan rakamın yarısı bu düzenlemeden yararlanabildi" dedi. Bakanlıklara yönelttiği soru önergeleri neticesinde, bakanların da binlerce kişinin taşeron işçi olarak çalıştığını itiraf ettiğini belirten Gürer, "Belediye işçileri belediye kadrosuna alınmadı, şirket kadrosuna alındı. Dolaylı taşeron uygulaması geldi, ayrıca iki yıla yakın bir süre hak almaları düzenleme ile engellendi. Bakanlara kadro verilmeyen taşeron çalışanları sordum. Sağlık Bakanlığında; hastane bilgi işlem çalışanları, görüntüleme merkezi çalışanları, sosyal tesis çalışanları kadro alamadı. Kamuda bürokratları taşıyan taşeron şoförler kadro alamadı, kiralık araç şoförlerine kadro verilmedi, çoğu da işsiz kaldı. Ulaştırma Bakanlığında, demir yollarında, kara yollarında, PTT’de çalışanlara kadro verilmedi. Tarım ve Orman Bakanlığında; milli park ve DSİ çalışanları, orman çalışanları taşeronda kaldı" ifadelerini kullandı.

"KİT BİLMECESİ SÜRÜYOR"

Gürer, KİT'lerde çalışan taşeron işçiler konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayımladığı genelgeyi hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı genelgesine rağmen KİT’lerde hâlâ binlerce işçinin taşeron olarak çalıştığı Bakanların tarafıma verdiği yanıtlarla açığa çıktı. KİT’lerde çalışan taşeron işçiler kadro bekliyor. BİT işçilerinin ise kadro beklentisi ve hak kayıplarının giderilmesi isteniyor" şeklinde konuştu.

TBMM Genel Kurulu kürsüsünden, Ulaştırma ve Altyapı Bakanına seslenen Gürer, 24 yıl önce temeli atılan ve hâlâ bir çivi çakılmayan Niğde Havaalanını hatırlatarak, "Sayın Bakan, ‘Niğde'ye havaalanı yapacağız’ demişti eski Sayın Başbakanımız, onu yapmadınız. Ama sizden bir isteğim var: Demir yolunda, kara yolunda, PTT’de, kamuda kiralık araç şoförleri hâlâ taşeronda kaldı, onlara bir kadro verdirin, iyilik yapmış olun işçiye, emekçiye" dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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