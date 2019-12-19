Güleda Cankel'i öldüren katil 25 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak

Isparta'da Üniversite Öğrencisi Güleda Cankel'i (19) öldüren ayrıldığı erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19), 25 Şubat 2020'de Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki davada hakim karşısına çıkacak.

DHA'nın haberine göre, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci Sınıf Öğrencisi Güleda Cankel, 18 Kasım Pazartesi günü ayrıldığı erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından işkence edilerek katledildi. Olayın ardından polise teslim olan Pehlivan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cankel'in cenazesi ise memleketi Muğla'da toprağa verildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Zafer Pehlivan hakkında Isparta Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianame, Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Zafer Pehlivan hakkında, "tasarlayarak" ve "canavarca hisle veya eziyet çektirerek" öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen iddianamede, cinayete ilişkin detaylı bilgi de verilmişti.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM" DİYEREK SALDIRDI, SERBEST BIRAKILDI

4 sayfalık iddianamede, failin Cankel'in boğazını sıkıp yumruk attığı, "Seni öldüreceğim, daha sonra da kendimi öldüreceğim" dediği belirtildi. Failin, Cankel'e saldırması üzerine polise haber verildiği ve gelen emniyet görevlilerinin tarafların ifadelerini ve adli raporlarını aldığı, gerekli işlemlerin ardından failin serbest bırakıldığı kaydedildi. İfadesi alınan Cankel'in daha sonra ikametgahına gittiği, sanığın da aynı adrese gittiği belirtilen iddianamede, "Maktulün boğazını önce elleri ve kulaklığın kablosuyla sıkmaya başladı. Kalbini dinlediği maktulün yaşadığını anlayınca Güleda'yı bıçakladı" ifadeleri yer aldı. İddianamede, "Bıçağı toplam 6 kez saplaması, şüphelinin canavarca hisle hareket ettiğinin göstergesidir" denildi.

CİNAYETİ TASARLADI

İddianamede, Zafer Pehlivan'ın, teslim olduğu polis merkezinde üzerinde çıkan mektuptaki ifadelere de yer verildi. Mektupta, "Şimdi gidiyorum ama tek başıma değil. Beni bu seçeneği seçmeye mecbur kıldınız. Yanımda kelebeğim var. Unutmadan hiç alkol almadım veya bir madde. Kafam yerinde. Her şeyin zamanı yaşadığımız andır. Mutlu olmayı ertelemeyin. Canınız istediği zaman ölmeyeceksiniz" ifadelerinin yazılı olduğu belirtildi. Sanığın savunmasında mektubu iki üç gün önce yazdığını beyan etmesinin, eylemindeki tasarlama kastını gösterdiği tespitine yer verildi.

İLK DURUŞMA 25 ŞUBAT'TA

Burdur Cezaevinde tutuklu bulunan Zafer Pehlivan'ın Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşması, 25 Şubat 2020'de saat 09.00'da görülecek. (HABER MERKEZİ)

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