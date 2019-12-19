Eğitim Sen: İzmir İl Milli Eğitim müdürü derhal görevden alınmalıdır

Bir GSM operatörü firması tarafından öğrencilerin ve personelin ihtiyaçlarının karşılanması koşuluyla İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü hesabına 400 bin TL yatırıldığı, İzmir Milli Eğitim İl Müdürü Ömer Yahşi’nin bağış parasını kullanarak ailesiyle tatile gittiği iddialarına yönelik Eğitim Sen 2 No'lu Şubesi basın toplantısı düzenledi. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Yahşi hakkında başlattığı soruşturma sonucunda sadece kınama cezası verilmiş olmasını eleştiren Eğitim Sen yönetimi, “İzmir İl Milli Eğitim Müdürünün MEB tarafından korunup kollandığı yönündeki endişeler adeta haklı çıkmıştır” dedi.

Yolsuzluk iddialarına ilişkin MEB tarafından sadece kınama cezası verildiğini söyleyen Eğitim Sen 2 No'lu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç, “MEB müfettişleri, Yahşi hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması, idari yönden yöneticilik görevinin üzerinden alınması, adli yönden suç duyurusunda bulunulması, mali yönden de zararın tazmin edilmesi teklifi getirmesine rağmen, dosyanın sadece ‘kınama’ cezası ile kapatılmak istenmesi, ‘hukuk’, ‘adalet’ ve ‘ahlak’ kavramlarının İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü için geçerli olmadığını göstermektedir” diye konuştu.

‘ADALET DUYGUSU ZEDELENMEKTEDİR’

İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın konuyla ilgili 29 Kasım 2019 tarihinde yaptığı basın açıklamasını hatırlatan Kılıç, “Vali Ayyıldız, 'Yapılan işlemlerin usulüne uygun ve belgeli şekilde gerçekleştirildiğini’ iddia ederek İl Milli Eğitim Müdürüne ve yaptıklarına adeta sahip çıkmıştır. Kuruma ait 400 bin TL’nin usulüne uygun harcanmadığı, aile fertleri için tatil amaçlı kullanıldığını tespit eden müfettişlerin görevden alınma dahil teklif ettiği cezalar yerine, sadece kınama cezası verilmesi İl Milli Eğitim Müdürünün siyasi olarak korunduğu izlenimini güçlendirmektedir. Bu tekliflerin uygulanmaması herkesin adalet duygusunu zedelemektedir” dedi.

“Milli Eğitim Bakanlığı yönetici atama ve görevlendirmelerinde son 17 yıl içinde ortaya koyduğu somut pratik, gerek eğitim emekçileri, gerekse halk nezdinde en güvenilmez bakanlık haline gelmesine neden olmuştur. Yönetici atamalarında siyasi torpil ve kayırmacılığın yaşandığı bir kurumda bu tür usulsüzlüklerin yaşanması hiç şaşırtıcı değildir” diye konuşan Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin müfettiş incelemeleri sonucunda iddia edilen suçlamaların sabit olduğunun görüldüğünü ve dolayısıyla derhal görevden alınması gerektiğini vurguladı. Kılıç son olarak, “Eğitim emekçilerinin, öğrenci ve velilerimizin çıkarlarına aykırı olan bu tür usulsüzlüklerin takipçisi olmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)