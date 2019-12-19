19 Aralık 2019 14:35

HDP'li Zeynel Özen: Maraş'ta insanların karanfil bırakmasının önüne geçilmesin

Maraş Katliamı'nın yıl dönümünde Maraş'a gideceklerini duyuran Özen, Mecliste yaptığı konuşmada, insanların karanfil bırakmasının önüne geçilmemesini talep etti.

Fotoğraf: Evrensel

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    Maraş'ta 19 Aralık’ta başlayıp 26 Aralık 1978 tarihine kadar süren ve tarihe Maraş Katliamı olarak geçen olaylarda resmi kayıtlara göre, 111 kişi yaşamını yitirdi. HDP İstanbul Milletvekilleri Zeynel Özen, Maraş Katliamı'nın 41. yılına dair Mecliste basın toplantısı düzenledi. 21 Aralık Cumartesi günü Maraş’a gideceklerini duyuran Özen, insanların karanfil bırakmasının önüne geçilmemesini istedi.

    Maraş Katliamı'nın Türkiye tarihinin en vahşi ve karanlık katliamlarından biri olduğunu ifade eden Özen, "O dönemde Türkiye’de bir kaos vardı. Egemenler ülkeyi yönetemiyordu. Bunun için kaos, karışıklık, çatışmalar çıkartarak 12 Eylül darbesine hazırlık yaptılar" dedi. Toplumun provokasyonlarla tahrik edildiğini, her gün beş, on kişi öldürülerek darbe için şartların oluşturulduğunu ifade eden Özen, saldırıların yedi gün boyunca sürdüğünü ancak güvenlik güçlerinin olaylara müdahale etmediğini söyledi. Özen, olayla ilgili mahkemeye çıkarılan ve ceza alan sanıkların kısa süre içerisinde çeşitli gerekçelerle serbest bırakıldığını, esas faillerin de bulunamadığını belirtti.

    "NEDEN ENGELLEME YAPILIYOR?"

    Her yıl gittikleri Maraş’ta çeşitli engellemelerle karşılaştıklarını dile getiren Özen, 21 Aralık'ta Maraş’a gideceklerini duyurarak, "O topraklar bizim topraklarımız ne yaparlarsa yapsınlar gideceğiz. Orada karanfil bırakacağız. Yetkililer güvenlik önlemlerini sonuna kadar alabilir ama insanların oraya gelip karanfil bırakmasının önüne geçmesinler. Çorum ve Sivas’ta kimse engellenmiyor ama bize neden bu yapılıyor?" diye sordu.

    SORUMLULARIN HESAP VERMESİ İÇİN MÜCADELE

    Maraş Katliamı’nın yıl dönümüne ilişkin Halkların Demokratik Kongresi (HDK) de yazılı açıklama yaptı. Yaşananların 1980 Askeri Darbesi’nin planlayıcı süreçlerinden olduğunun zamanla açığa çıktığının vurgulandığı açıklamada, “Maraş Katliamı, konjonktürel olarak 1980 darbesinin yolunu açmak, stratejik olarak etnik ve dinsel arındırma politikaları pratikleşmek için yapılmıştır. Türkiye halklarının sol demokratik temelde birlikte hareket etmesi tehlike olarak görülmüştür. Katliamın sorumlularının tarih önünde ve halkların vicdanında hesap verecekleri günleri mücadelemizle getireceğimize inanıyoruz. Halkların birlikte mücadelesi, sınırları kaldıracak, sınırsız, sınıfsız yaşamı kuracak” denildi. (HABER MERKEZİ)

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