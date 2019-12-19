Çevre Mühendisi Beyaz: Kanal İstanbul, kirlilik depolayan bir su yoluna dönüşecek

AKP'nin ısrarla hayata geçirmek istediği Kanal İstanbul projesine dair Devlet Su İşlerinin (DSİ) raporunda sıralanan olası riskleri değerlendiren Çevre Mühendisi Selahattin Beyaz, 427 milyon metreküp içme suyunun elden çıkması ile birlikte İstanbul’un bir anda susuzlukla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Selahattin Beyaz, havzayı besleyen derelerin kesitlerinin, akış yönlerinin değişeceğini de belirterek “Sazlıdere Barajı'nın yok olması ile taşkın risklerinin ortaya çıkacağı, bu derelerden taşınan çökelebilen maddelerin kanala taşınarak kirlenme etkisi yaratacağı DSİ raporunda belirtilmektedir” diye konuştu.

Beyaz “Biz zaten uyarıyorduk, bütün uyarılarımızı DSİ de açıkça yazmış” diyerek rapordaki başlıkları sıraladı:

DSİ RAPORUNDA DİKKAT ÇEKİLEN RİSKLER

Kanal İstanbul projesinin yaratacağı olumsuzluklar ve risklerin sıralandığı DSİ raporunda şu noktalara dikkat çekildi:

Kanal İstanbul ve rezerv alanları projesi Sazlıdere, Terkos su havzalarının ve barajlarının yok olmasına, kentin ve havzada yaşayan canlıların susuz kalmasına neden olacaktır.

Acil durumlarda kullanılması planlanan yer altı suları yok olacak, yer altına tuzlu su karışımı ile Kanal İstanbul çevresi ve Trakya bölgesi yer altı su kaynakları da durumdan etkilenecektir.

Kentin ve bölgenin nüfus artışı ile su ihtiyacı artacak, “planlanmayan” su kaynaklarına gereksinim olacaktır. Bölgede atık su kirletici baskısı artacak “planlanmayan” alt yapı tesislerine gereksinim olacaktır.

Sazlıdere havzasını besleyen dereler, Kanal İstanbul’a kirlilik taşıyan su yollarına dönüşecek, kanal kirlilik depolayan bir su yoluna dönüşecektir.

Yer altı sularının yükselmesi ile Kanal İstanbul taban yapısı, Terkos sızdırmazlık yapıları olumsuz etkilenecek. Bu “Büyük Sükse Proje” öngörülmeyen tahribatlara neden olacaktır.

Selahattin Beyaz, DSİ’nin bu görüşlerinin dikkate alınarak kanal projesinden ve “Rezerv Alanları” adı altında bölgenin yapılaşmaya açılmasından vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. (HABER MERKEZİ)

Ekoloji Birliği: Kanal İstanbul durdurulmalı, Türkiye kurtulmalı

CHP "Kanal İstanbul" için Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu

Bakan Kurum: Kanal İstanbul'da ÇED raporu haftaya çıkıyor

CHP'li Gülizar Biçer Karaca, Kanal İstanbul projesinde saklanan DSİ raporunu açıkladı

Reklam