Hasarlı binada eğitim yapılmasına tepki gösteren öğrenci ve eğitimciye soruşturma

İzmir Torbalı'da eğitim öğretim yapılamayan binaya ilişkin tepki gösteren öğrencilere ve öğretmenlere karşı okul idaresi tarafından açılan soruşturmalara Eğitim Sen İzmir 1 No'lu Şubesi yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi. Eğitim Sen, soruşturmaların derhal durdurulmasını talep etti.

İzmir Torbalı’da binası depreme dayanıklı olmadığı tespit edilip yıkılan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin eğitim öğretime uygun olmadığı için 3 yıl önce taşındığı yurt binasında eğitime devam ediliyor. Eğitim öğretim yapılamayan binaya ilişkin tepkilerine karşı okul idaresi tarafından açılan soruşturmalar için Eğitim Sen İzmir 1 No'lu Şubesi yazılı açıklama yaptı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Eğitim Sen İzmir 1 No'lu Şubesi, "3 yıl önce geçici koşuluyla standartlara uygun olmayan binaya taşınan okul bugün taşındığı yerde neredeyse kalıcı hale geldi. Halen okul olarak kullanılan binanın can ve mal güvenliği açısından taşıdığı risk nedeniyle eğitim öğretim amaçlı kullanılamayacağı teknik raporlarla somutlanmıştır" dedi.

Konuya ilişkin daha önce hem şube hem de Torbalı temsilciği olarak defalarca açıklama yaptıklarını, son olarak Kasım ayında İlçe Milli Eğitim Müdürü ile görüştüklerini belirten Eğitim Sen, "Durum böyleyken 14 Kasım günü öğle arasındaki serbest zaman diliminde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde velilerini bekleyen öğrencilerin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanması suç sayılarak soruşturma başlatılmıştır. İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi felsefe öğretmeni olan aynı zamanda Torbalı İlçe Baştemsilciliği görevini yürüten Nuri Önder arkadaşımız hakkında öğrencileri yönlendirme iddiası ile soruşturma açılmış olması idarenin hangi noktada durduğunun bir göstergesidir" açıklamasında bulundu.

"SORUŞTURMALAR DERHAL DURDURULSUN"

Açıklama şöyle devam etti:

"Ne yazık ki hem öğrenciler ve veliler hem de öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını beklerken soruşturma başlatılmış olması, öğrencileri suçlu görenler veya öğretmenler, öğrenciler ve okul yöneticileri arasında suçlu arayanlar öncelikle isnat edilen bu suçu hazırlayan ortamı göz önünde bulundurmalıdırlar. Bir suç işlenmiş ise bu binayı okul olarak kullanmakta ve verilen raporları hiçe sayarak 450 insanı güneşe hasret, bahçesiz, daracık sınıflarda oksijensiz, 90 santimetre merdivenlere muhtaç bırakan yetkililerdir. Eğer bir soruşturma açılacaksa bu soruşturma bu okulun açılmasına onay verenlere İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Torbalı Belediyesinin teknik raporlarına rağmen bu okulda eğitim öğretimi sürdürmekte ısrar edenlere açılmalıdır. Eğitim Sen İzmir 1 No'lu Şube olarak açılan bu soruşturmanın derhal durdurulmasını, soruşturma onayının iptal edilmesini kendi çocuğunu ve öğretmenini kendisi için tehdit gören bir tutumdan bir an önce vazgeçilmesini talep ediyoruz." (İzmir/EVRENSEL)

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