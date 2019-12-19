Kartal'da kadına şiddet: Eşine bıçakla saldıran fail gözaltına alındı

Sivas'ta sistematik olarak şiddete maruz bırakıldığı için kaçarak İstanbul'a dedesinin evine gelen kadın, eşi tarafından yaklaşık 20 bıçak darbesiyle bıçaklanarak ağır yaralandı. Fail, belediye otobüsüne binerek kaçtığı Pendik'te bir kafede gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre kadına şiddet, bugün saat 11.30 sıralarında Kartal, Yakacık Çarşı Mahallesi Topçeşme Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta yaşayan Süheyla K.(20), eşi Mehmet K.'nin (24) uyguladığı şiddete maruz kalıyordu. Şiddete daha fazla dayanamayan kadın, İstanbul Kartal'da dedesinin evine geldi. Fail, Mehmet K., kadının peşinden İstanbul'a geldi.

KADININ SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Mehmet K., takip ettiği kadını, dedesinin evinin önünde bıçakladı. Eşi tarafından yaklaşık 20 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Süheyla K. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

"EŞİMİ ÖLDÜRDÜM, NE KADAR YERİM" DİYE SORMUŞ

Failin kaçarken bir bankanın güvenlik görevlisine, "Eşimi öldürdüm, ne kadar yerim, ne yapacağım" dediği öğrenildi. Pendik'te bir kafede otururken yakalanan fail, gözaltına alındı. (HABER MERKEZİ)

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