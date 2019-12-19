Ankara'da PTT emekçileri isyan etti: İş yükü her gün artıyor

2013 yılında anonim şirkete dönüştürüldükten sonra gişelerde su, doğal gaz, elektrik, banka kredisi, sigorta cep telefonu abone işlemleri, kargo ve posta kabulü gibi yaklaşık 150-200 arasında işlem yapmak zorunda kalan PTT emekçileri, angarya ve taşeronlaştırmaya karşı sesini yükseltti.

Altındağ Babaharman Posta Dağıtım Merkez Müdürlüğü önünde, "Angarya Çalışmaya Hayır! İnsanca Çalışmak istiyoruz" yazılı pankart açan Haber-Sen Ankara 2 No'lu Şube üye ve yöneticileri, çalışma koşullarının ağırlığına ve taşeronlaşmaya dikkat çekti. Burada konuşan Haber-Sen Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Mehmet Ali Elçek, 2013 yılında anonim şirket haline dönüştürülen PTT'de ağır iş koşullarına vurgu yaptı. Elçek, "PTT gişelerinde su, doğal gaz, elektrik, banka kredisi, sigorta cep telefonu abone işlemleri, kargo ve posta kabulü gibi yaklaşık 150-200 arasında işlem yapıldığına" dikkat çekti. Elçek, "PTT Dağıtım Merkezleri ve Kargo Dağıtım Merkezlerinde ise kargo kabulü ile birlikte kargo kurye nitelikli gönderiler ve tebligat dağıtım yapılmaktadır. PTT vatandaşa hizmet anlayışından uzaklaşıp; kâr hırsıyla daha çok firmayla anlaşma yapmakta ve iş yükü her gün artmaktadır. PTT emekçisinin sırtına her geçen gün daha fazla iş yükü yıkılmaktadır" diye konuştu.

"FEDAKARCA HİZMET VERİYORLAR AMA..."

Derinleşen ekonomik kriz ile birlikte PTT emekçisinin sefalete sürüklendiğini, çalışma koşullarının her geçen gün ağırlaştığını aktaran Elçek, buna rağmen PTT emekçisinin kar, yağmur, çamur demeden fedakarca halka hizmet verdiğini söyledi.

696 Sayılı KHK'de Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.'de Personel atamasına ilişkin düzenlemelere yer verildiğini, bu düzenlemelerin ise PTT'de personel rejimindeki belirsizlikleri artırdığını dile getiren Elçek, daha nitelikli hizmet için çalışma koşullarının düzeltilmesini istedi.

Elçek, taleplerini şöyle sıraladı:

"PTT gişe ve dağıtım merkezlerinde uluslararası normlara uygun yeterli sayıda personel istihdam edilmeli; taşeron çalışmaya son verilip, bir defaya mahsus bütün çalışanlar kadroya alınmalı; idari sözleşmeli çalışmaya son verilip, bütün emekçilere güvenceli iş ve güvenceli gelecek sağlanmalı"

PTT EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ

"Eşit işe eşit ücret politikası benimsenerek, aynı işi yapanlara aynı ücretin ödenmesini" de talep ettiklerini belirten Elçek, PTT emekçilerinin şu taleplerini sıraladı:

"Hakkari’den Edirne’ye, Artvin’den Antalya'ya her yerde cihet parselasyonu yapılmalı;

Cihetlerin, dağıtım sahası iklim koşulları, coğrafi durumu, iş yoğunluğu, dağıtıcının yürüme mesafesi dikkate alınarak kodlanması yapılmalı;

Bütün PTT emekçilerine ücret skala ayarlanması yapılmalı;

Emekçiler üzerindeki ağır iş yükü azaltılmalı, kamu kurumu olan PTT halka ucuz, nitelikli, ulaşabilir kamusal hizmet sunmalı;

Şubelerde tek kişinin çalıştırılmasına son verilmeli"

Elçek, taşeron - İHS - 399 demeden bütün PTT emekçilerini bu talepleri doğrultusunda mücadele etmeye çağırdı. (Ankara/EVRENSEL)

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