Kadir İnanır: Büyük barış mutlaka gelecek, inancım tamdır

Çözüm süreci döneminde Akil İnsanlar Heyeti'nde yer alan Oyuncu Kadir İnanır, Euronews'e konuştu. İnanır, "Biliyorum, yarın çok büyük zorluklarla karşılaşacağız ama mutlaka bütün bu zorlukları yeneceğiz. Büyük barış mutlaka gelecek, bunda inancım tamdır" dedi.

Her konuşmasında barışa değinen Türkiye sinemasının değerli oyuncularından Kadir İnanır, Dalaman'da Akkaya Vadisi'nde açıklamalarda bulundu. "Sürekli güzel şeyler düşünüyorum" İnanır, şunları söyledi:

"Bugün kimse konuşmuyor, sesini çıkartmıyor olabilir. Benim kimseden korkum yok. Ben ömrüm boyunca böyle yaşadım, bu saatten sonra da kimseye boyun eğecek değilim. Ben konuşuyorum, ancak basına güvenmiyorum. Bu nedenle ilk kez, size güvendiğim için konuşacağım. Ve diyorum ki bir gün gelecek, bu topraklara büyük bir barış hakim olacak. O barış mutlaka gelecek. Kimse merak etmesin. Ben Kadir İnanır; halkların kardeşliğine ve büyük barışa tüm kalbimle inanıyorum. Biliyorum, yarın çok büyük zorluklarla karşılaşacağız ama bir biçimde mutlaka bütün bu zorlukları yeneceğiz. Büyük barış mutlaka gelecek, bunda inancım tamdır"

(HABER MERKEZİ)

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