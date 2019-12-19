Erdoğan Malezya'da konuştu: Milli paralarla ticaret aciliyet halini almıştır

Malezya'da düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Ticaret Savaşı'nın konuşulduğu koşullarda milli paralarla ticaret aciliyet halini almıştır" dedi.

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, zirve kapsamında Malezya Kralı Sultan Abdullah, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in de yer aldığı "Kalkınmanın Önceliği ve Zorluklar" temalı toplantıya katıldı.

Zirvede konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Zaten 4 milyon var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor."

"Güvenli bölge inşa edelim denilince buraya herhangi bir destek vermiyorlar ama silah denince silah geliyor."

"Diyorlar ki 'terörizmle mücadele etmemiz lazım.' Nasıl teröristle mücadele edeceğiz? Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur."

"Ticaret Savaşı'nın konuşulduğu koşullarda milli paralarla ticaret aciliyet halini almıştır."

"Savunmada dışa bağımlılığı yüzde 30'a kadar çektik."

"Müslümanlar olarak son derece genç bir nüfusa sahibiz ancak eğitim konusunda büyük sıkıntılarımız bulunuyor."

"Üretim kabiliyetimizi ne kadar çeşitlendirirsek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize o kadar yaklaşırız." (HABER MERKEZİ)

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