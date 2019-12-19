Rabia Naz Vatan'ı taşıyan ambulans şoförü ifadesini değiştirdi

Başta Giresun’un Eynesil ilçesinde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyesi milletvekillerine gönderilen soruşturma dosyasında yeni bir detay ortaya çıktı. Buna göre olaya müdahale eden ambulans şoförünün, baba Şaban Vatan’ın "detayları" sormasının ardından ifadesini değiştirdiği öğrenildi. İlk ifadesinde 'Çocuğun saçından ayağına kadar her tarafına hızar tozu bulaşmıştı' diyen ambulans şoförü Mehmet Yetim daha sonra, 'Bu şekilde bir ifade verdiğim için pişmanım' dediği öğrenildi.

Soruşturma dosyasına göre, Rabia Naz’ı hastaneye götüren ambulans şoförü Mehmet Yetim, olay günü verdiği ifadesinde, “Çocuğu olay yerinde ilk gördüğüm zaman herhangi bir kan izi yoktu ama çocuğun saçından ayağına kadar her tarafına hızar tozu bulaşmıştı” dedi. Bu ifadeden bir süre sonra baba Şaban Vatan, şoför Yetim ile bir araya geldi. Rabia Naz’ın olay yerine yakın metruk bir binada kızının görüldüğünü hatırlatan Baba Vatan, şoför Yetim’i buraya götürerek yerdeki tozları gösterdi ve benzeyip benzemediğini sordu.

"ABARTTIM, SOHBET AĞZIYLA İFADE VERDİM"

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre ambulans şoförü Yetim, bunun üzerine ifadesini değiştirerek, “Çocuğun her tarafı toz içerisindeymiş gibi anlaşılacak sözlerim doğru değildi. Abarttım. Sohbet ağzıyla ifade verdim. Bu şekilde bir ifade verdiğim için pişmanım. Aslında çocuğun saçlarında çok küçük toz parçaları vardı” dedi.

AMCA MUHAMMET VATAN: BEN ARABA ÇARPTI DEDİM, SAVCI DÜŞTÜ DEDİ

Amca Muhammet Vatan ise ifadesinde hastaneye getirildikten, yaklaşık iki saat sonra ölüm haberini aldıklarını bildirerek, “Savcı ölüm haberini verdikten sonra beni morga aldı. Araba çarptığını söyledim ama bana ‘Bulgularımıza göre düştü’ dedi” şeklinde ifade verdi. (HABER MERKEZİ)

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