18 Aralık 2019 23:11
Bornova Emek Demokrasi Güçlerinden asgari ücret eylemine çağrı
Bornova Emek Demokrasi Güçleri, yarın saat 15.00'te "Vergiden muaf yaşanabilecek bir ücret istiyoruz" talebiyle düzenlenecek eyleme davet için bildiri dağıttı.
Fotoğraf: Evrensel
İzmir'de Bornova Emek Demokrasi Güçleri, "Vergiden muaf yaşanabilecek bir ücret istiyoruz" talebiyle 19 Aralık perşembe günü saat 15.00'te gerçekleştireceği basın açıklamasına davet için bildiri dağıttı.
Bornova Meydan, eski çarşı ve pazar yerinde yapılan dağıtımda "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın; vergide adalet istiyoruz; insanca yaşanabilecek asgari ücret; krizin faturası patronlara" talepleri dile getirilerek basın açıklamasına çağrı yapıldı. (İzmir/EVRENSEL)
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