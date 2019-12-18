İTÜ Vakfından Doğa Koleji açıklaması: Müzakereler olumlu yönde devam ediyor

"Doğa Koleji, İTÜ Vakfı'na satıldı" haberlerinin üzerine vakıftan açıklama yapıldı. Açıklamada, "İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

İTÜ'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Bugün kamuoyuna farklı kaynaklardan yansıyan haberler dolayısıyla bir açıklama yapılması gereği doğmuştur. İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır."

NE OLMUŞTU?

TV100 kanalında Doğa Koleji'nin satışı için İTÜ Vakfı ile anlaşma sağlandığı, satış için İTÜ Vakfı'nın 800 milyon TL ödeyeceği söylenmişti. "Satışla birlikte Doğa Koleji'nin ismi İTÜ Okulları olarak değişecek. Ödemeler Denizbank ve Garanti Bankası'na yapılacak. Öğretmenlerin tüm alacaklarını da İTÜ Vakfı üstlendi" ifadeleri kullanılmıştı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, basın mensuplarının "Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na satıldığı yönündeki iddialar doğru mudur" sorusu üzerine, dışarıdan birçok bilgi bulunduğunu ama Bakanlık olarak somut olarak, kanıta dayalı durumlara baktıklarını ifade etmişti. (HABER MERKEZİ)

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