Van'da kadınların Ceren Özdemir için açıklama yapmaları yine engellendi

Van'da, kadına yönelik şiddeti ve Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversitesi öğrencisi Ceren Özdemir'in katleden Özgür Arduç’un Van T Tipi Kapalı Cezaevi'ne getirilmesini önceki gün protesto etmeleri polislerce engellenen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kadın Meclisi üyeleri, Feqiyê Teyran Parkı'nda bugün yine açıklama yapmak istedi.

Ancak kadınların açıklama yapmasına engel olan polisler, Valiliğin 3 yılı aşkın süredir devam eden “eylem ve etkinlik yasağı” kararını gerekçe gösterdi. İzin verilmemesi üzerine HDP’li kadınlar, açıklamalarını partilerinin İl Örgütü binasında yaptı.

Kadınlar adına HDP İl Eş Başkanı Öznur Bartın açıklama yaptı.

AKP'nin kadın cinayetlerinin cesaretlendirdiğini ve katillerini koruyan, cezasız bırakan yargının da suç ortağı olduğunu söyleyen Bartın, "Ceren Damar Şener cinayetine ilişkin görülen duruşmada sanığın öldürdüğü kadını itibarsızlaştırmak istemesi boşuna değildir. Çünkü bunun yargıda bir karşılığının olduğunu ve lehe sonuç verdiğini çok iyi bilmektedir” dedi.

AKP’li vekil Şirin Ünal'ın evinde gerçekleşen Nadira Kadirova'nın ölümünün birçok yönüyle ülke gerçekliğini gözler önüne serdiğini ifade eden Bartın, “Ölümün örtbas edilmesi, ailenin tehdit edilmesi, mafyavari yöntemlerin giderek olağan hale geldiğini açıkla göstermektedir. Kadın cinayetlerinin pervasızca işlendiğinin, kadın katilerinin yargı karşısında ne kadar rahat olduklarını onları destekleyen, meşrulaştırıcı iktidar politikalarından kaynaklıdır. Katil erkek tutuklanıp cezaevine gönderildiği gün can güvenliğinin olmayacağını düşünerek Van Cezaevi’ne getirildi. Bir kez daha görüyoruz ki yargı ve iktidar katillerin can güvenlikleri sağladıkları kadar kadınların can güvenliğini sağlamamaktadır" dedi.

"HESABINI SORMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Dünden bugüne dünyanın dört yanında ataerkil sisteme karşı kadınların en önde yer aldığını dile getiren Bartın, "Kadınlara yönelik şiddet ve tacizleri protesto etmek için Şiili'den çıkan Las Tesis protesto dansı, Türkiye dahil bir çok ülkede yayıldı. Biz de burada ve her yerde sesimizi yükselterek kadın katillerini koruyan her ne ise hangi yapı, kurum ya da zihniyet ise bunların hesabını sormaktan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. (Van/MA)

