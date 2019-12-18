Ankara'da HDP’lilerin bildiri dağıtımı ‘Valilik izni’ gerekçesiyle engellendi

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Ankara İl Örgütü, 21 Aralık’ta “Umut ve Cesaret İle Örgütlenelim, Faşizmi Yenelim” şiarıyla gerçekleştireceği 3’üncü Olağan Kongresi için Sakarya Caddesi’nde bildiri dağıtmak istedi.

HDP Ankara il binası önünde bir araya gelen partililer, buradan bildiri dağıtımına başladı. Bildiri dağıtarak, Sakarya Caddesi’ne gelen HDP’lilerin önü polisler tarafından kesildi. Polisler “Bildiri dağıtımı için Valiliğe bildirim yapılmadığı ve Valilik izni olmadığı” gerekçesiyle izin verilmeyeceğini söyledi.

BİLDİRİLER KUŞLAMA İLE CADDEYE FIRLATILDI

Polislerin engellemesine tepki gösteren HDP’li vekiller Hüseyin Kaçmaz, Filiz Kerestecioğlu ve Abdullah Koç ellerindeki bildirileri kuşlama yaparak, cadde üzerine fırlattı.

"BİZİ MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇİREMEYECEKLER"

Engelleme üzerine parti binaları önüne gelen HDP’liler burada bir açıklama yaptı. Filiz Kerestecioğlu, Ankara’da yapacakları kongreye yurttaşları davet etmek için bildiri dağıtmak istediklerini belirtti.

“Eğer bu ülkede Anayasa varsa biz en demokratik hakkımızı kullanmak için halkımıza kongre çağrısında bulunmak istedik” diyen Kerestecioğlu, polis engellemesine şu sözlerle tepki gösterdi:

“Ancak polis emniyet güçleri tarafından kuşatıldık, bizi vekilleri özellikle arkadaşlarımızdan ayırarak onları gözaltına almak ya da darbetmek istediler. İddiaları da 'vekilleri korumak için' yapıyorlar, 1 vekil 6 polisin arasında hareket edemezken ve en demokratik hakkı olan siyasi faaliyetini kullanamazsa vatandaşın önünde rencide olur ve vatandaşa çağrıda bulunamaz, siyasi faaliyetini yerine getiremez. Biz mücadeleci bir partiyiz, her türlü zorbalığa rağmen dik duran bir partiyiz. Bütün Ankara kamuoyunu 21 Aralık’ta yapacağımız il kongremize davet ediyoruz. Bizi hiçbir şekilde mücadelemizden vazgeçiremeyecekler, bizi yıldıramazlar.” (Ankara/MA)

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