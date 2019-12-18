18 Aralık 2019 18:40

Sendikacı Abdullah Karacan'ın katil zanlısı hakkında 54 yıl 9 ay hapis istemi

Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesine ilişkin davada sanık Sedat Uzunlar hakkında 19 yıl 9 aydan 54 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Fotoğraf: Lastik-İş

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    DİSK'e bağlı Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesi ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin 1'i tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. Savcı, davada tutuklu yargılanan sanık hakkında, Karacan'ı "kasten öldürme" ve 3 kişiyi de "öldürmeye teşebbüs" suçundan "haksız tahrik" indirimi uygulanarak 19 yıl 9 aydan 54 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep etti. Tutuksuz 7 sanık hakkında da "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 4'er yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası istendi.

    Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı. Sanık Sedat Uzunlar'ın tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmayı Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı da izledi.

    Celse arasında, olay yerinde keşif yapıldığına dair raporun geldiğinin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

    Savcı, sanık Uzunlar hakkında Karacan'a yönelik "kasten öldürme" suçundan "haksız tahrik" indirimi uygulanarak 12 yıldan 18 yıla kadar, olayda 3 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 6 yıl 9 aydan 33 yıl 9 aya kadar, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, "nitelikli yağma" suçundan ise beraat istedi.

    Tutuksuz 7 sanık hakkında ise tutuklu sanık Uzunlar'a yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4'er yıldan 14'er yıla hapis cezası isteyen savcı, "nitelikli yağma" suçundan ise sanıkların beraatini talep etti.

    Söz alan Karacan ailesinin avukatı, olay yerinde keşif yapıldığına dair rapor ve mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti.

    Tutuksuz sanıklar da savunmalarında bu aşamada ekleyecek bir hususlarının olmadığını belirterek, avukatlarının beyanda bulunacağını kaydetti.

    Tutuklu sanık Uzunlar da mütalaaya karşı yazılı savunmasını mahkemeye göndereceğini söyledi.

    Söz alan tutuksuz sanık avukatları da olay yerinde keşif yapıldığına dair rapor ve mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

    Uzunlar'ın avukatları da daha önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, müvekkillerinin tahliyesini ve mahkeme dosyasına gelen belgelerle mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu.

    Tutuklu sanığın mevcut halinin devamına, olay yerini gören güvenlik kamera görüntülerinin iyileştirilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına yazılan müzekkerenin akıbetinin sorulmasına, sanık ve taraf avukatlarına mütalaa ve diğer belgelere ilişkin beyanda bulunmaları için süre verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 19 Şubat'a erteledi. (HABER MERKEZİ)

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