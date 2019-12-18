18 Aralık 2019 18:42

KESK'ten "İnsanca yaşamak istiyoruz" mitingine katılım çağrısı

KESK “İnsanca Yaşamak İstiyoruz” şiarıyla düzenlenecek bölge mitinglerine çağrı yaptı.

KESK Antep Şubeler Platformu basın açıklaması düzenliyor

Fotoğraf: MA

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    Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) 21 Aralık’ta Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadı Meydanı’nda “İnsanca Yaşamak İstiyoruz” şiarıyla miting düzenleyecek. Bölge mitingi niteliğinde yapılacak eyleme kamu emekçileri katılım çağrısı yapı. 

    KESK Mersin Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Yılmaz Bozkurt, düzenleyecekleri mitinge her kesimden insanın katılması gerektiğini ifade etti. 

    "TALEPLERİMİZİ BİRLİKTE HAYKIRALIM" 

    21 Aralık’ta saat 14.00'te Cumhuriyet Meydanı'ndan bir araya gelip Tevfik Sırrı Gür Stadı Meydanı’nda yürüneceğini ve miting düzenleneceğini belirten Bozkurt, "Zamlara, yoksulluğa, yolsuzluğa karşı olanları mitingimize çağırıyoruz. Demokratik, laik, özgürlükçü, eşit ve bir arada kardeşçe yaşamak isteyenleri mitingimizde taleplerimizi birlikte haykırmaya çağırıyorum" dedi. 

    Ağustos ayında yapılan toplu sözleşmenin, Türkiye’deki enflasyonun çok altında kaldığını belirten KESK Adana Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Muzaffer Yüksel, memura verilen 4+4 oranındaki zam karşısında piyasaya yüzde 30 zam yapıldığını ifade etti. Bununla birlikte gelirden yeterli pay verilmediği için ücretlerinin düştüğünü vurgulayan Yüksel, "Kamu çalışanlarının büyük bir kaybı var. Bu kayıpların giderilmesi için de  enflasyonun üzerinde ücretler verilmesi gerekiyor.Bu sorun, TÜİK’in uydurma hesapları ile değil, gerçek enflasyonla, yani çalışanlara en azından 4+4 değil yüzde 30'larda bir zam yapılarak çözülür" diye belirtti.  

    "VERGİ PATRONA TEŞVİK OLARAK DÖNÜYOR"

    Gelir vergisinin geliri olandan alınması gerektiğinde dikkat çeken Yüksel, hükümete açlık sınırındaki yurttaşlardan gelir vergisi almama çağrısında bulurken, açlık sınırı ile yoksulluk sınırı arasındaki yurttaşlardan alınan gelir vergisinin ise yüzde 10 olması gerektiğini söyledi. Yüksel, alınan gelir vergisi oranının şu an yüzde 15 olduğunu belirterek, "Biz diyoruz ki, başlangıcından sonuna kadar yoksulluk sınırında olan insanların vergi dilimi yüzde 10'u geçmesin. Herkes kazancına göre vergi vermeli. Bizden toplanan vergiler patronlara teşvik olarak dönüyor. İşte biz bunun önlenmesini ve vergide adaletin sağlanmasını istiyoruz" dedi.

    "DİSK'İN 3200 LİRA ASGARİ ÜCRET TEKLİFİNİ DESTEKLİYORUZ"

    Meclis'te devam eden bütçe görüşmelerine dikkat çeken Yüksel, yapılacak miting ile bu görüşmeler sırasında seslerini duyurmayı amaçladıklarını söyleyerek, "Asgari ücretin de insanca yaşayacak bir seviyeye çıkarılmasını istiyoruz. DİSK’in son açıkladığı 3 bin 200 liralık teklifi biz de destekliyoruz" dedi. Yüksel, tüm emekçilere çağrıda bulunarak şunları ifade etti: "Ekonomik zorluklardan şikayet eden, maaşım yetmiyor diyen, pazarda alış veriş yapamadığını söyleyen, vergilerin altında eriyorum diyen kim varsa Mersin'de yapacağımız mitinge çağırıyoruz. Özellikle demokratik kitle örgütlerini, siyasi partileri kısacası şu anki durumdan şikayetçi olan, dışlanan tüm güçleri mitinge davet ediyoruz." (Adana/MA)

    ANTEP'TE KESK’TEN HALK İÇİN BÜTÇE ÇAĞRISI

    KESK Antep Şubeler Platformu da “Halk İçin Bütçe, Demokratik Türkiye İstiyoruz” sloganıyla Yeşilsu Parkı’nda basın açıklaması düzenledi. Her geçen gün emekçiler için hayatın zorlaştığı belirtilen açıklamada bölge mitinglerine çağrı yapıldı.

    MERSİN'DE 21 ARALIK'TA, DİYARBAKIR'DA 22 ARALIK'TA, İZMİR'DE 11 OCAK'TA MİTİNG YAPILACAK

    Kamu emekçileri adına açıklamayı KESK MYK Üyesi İlhan Yiğit okudu. Emeğiyle geçinen halk kesimlerinin hayatının her geçen gün zorlaştığını aktaran Yiğit, işsizliğin rekor üstüne rekor kırdığını, enflasyonun açıklanan rakamlardan yüksek olduğunu, vergi yükünün emekçilerin üstüne yıkıldığını vurguladı. Bu ağır koşullar karşısında hak, adalet, zam istememin hainlik sayıldığını ifade eden Yiğit, “KHK’lerle ihraç edilen kamu emekçileri, kayyumlar tarafından işlerine son verilen belediye çalışanları ve aileleri açlığa mahkum ediliyor. İşçilerin, sendikaların grevleri yasaklanıyor” dedi. Ülkenin en zengin yüzde 1’inin çıkarı için kalan yüzde 99’un haklarının yok sayıldığını söyleyen Yiğit, “KESK olarak, bütçe hakları ellerinden alınan, krizin faturası üzerlerine yıkılmak istenen, antidemokratik uygulamalardan nasibini alan emek ve demokrasi güçleriyle birlikte bir mücadele programı hayata geçireceğiz. 21 Aralık’ta Mersin’de, 22 Aralık’ta Diyarbakır’da ve 11 Ocak 2020’de İzmir’de bölge mitingleri gerçekleştireceğiz. Tüm emekçilere, emeğin dostlarına, demokrasi güçlerine bu mitinglere katılmaları için buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz” dedi.

    "BİRLİKTE MÜCADELE ETMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

    KESK’liler bölge mitingleri öncesi ziyaretlerini de sürdürüyor. Antep’te ve Elazığ'da KESK’liler Emek Partisini (EMEP) ziyaret etti. Elazığ’da KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik’in olduğu grupla ziyaret yapılırken, Antep’te ise aralarında KESK MYK Üyesi İlhan Yiğit ve Tüm Bel-Sen MYK Üyesi Semra Kıratlı yer aldı.

    KESK üyelerinin Emek Partisi üyelerini ziyareti

    Fotoğraf: Evrensel

    Ziyarette söz alan İlhan Yiğit, “2020 bütçesinde yine emekçilere yer yok” diyerek, bunun için bölge mitingleri yapacaklarını söyledi. Yiğit, mitinge destek istedi.

    Ardından söz alan Emek Partisi İl Yöneticisi Mecit Bozkurt, Antep’in bir işçi kenti olduğunu, sömürünün en fazla yaşandığı, sendikalaşmanın ise en düşük olduğu illerden birisi olduğunu söyledi. İşçilere, emekçilere son dönemde saldırıların arttığını aktaran Bozkurt, bu saldırıların tek bir merkezden yapıldığını söyledi. Saldırıların aşılabilmesi için emekçilerin yan yana gelmekten başka çaresinin olmadığını vurgulayan Bozkurt, “Bizim de asgari ücretin insanca yaşanacak bir düzeye çıkarılması için yürüttüğümüz bir kampanya var. Bu kampanya ve KESK’in düzenlediği mitingler, birbirini besleyecektir. Bu yüzden birlikte mücadele etmekten başka çaremiz yok” dedi. (Antep/EVRENSEL)

    KESK adil bütçe için bölge mitingleri düzenleyecek

    KESK adil bütçe için bölge mitingleri düzenleyecek

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