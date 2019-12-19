Tekstil işçisi: "Bugün yan yana gelemezsek yarın daha kolay işsiz bırakılırız"

Berkay ERGÜN

Çorlu

Çorlu’daki bir tekstil fabrikasında çalışan bir işçi, patronların kriz gerekçesiyle işçilerin birçok hakkına göz diktiğini söylüyor. Asgari ücretin çalışma koşullarının ağırlaştığı bir ortamda belirleneceğini ifade eden işçi, “Bugün işsizlik korkusuyla yan yana gelemezsek yarın baskılar daha da artacak, daha kolay işsiz bırakılacağız” diyor.

Çorlu’da bulunan İpek Tül fabrikasında çalışan genç bir işçi hayat pahalılığından şikayet ediyor. Asgari ücretle çalışan işçi, “Tek başıma yaşamama rağmen ucu ucuna geçiniyorum. Hayat pahalılığı yüzünden sıkıntılar yaşıyorum. İki üç ay önce bile 90 liraya aldığım ürünleri şimdi 130 liraya alabildim. Faturalara gelen zamlardan dolayı doğal gazı yakmaya korkuyorum. Hem çalışma koşulları hem de parasızlıktan dolayı dışarı çıkma şansım da çok olmuyor” dedi.

"HAYAT PAHALILIĞININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ"

İnsanca geçinebilmek için asgari ücretin en az 3 bin lira olması gerektiğini ifade eden işçi, “Ama bize verecekleri olsa olsa en fazla 2 bin 300 olur. Zaten önemli olan da miktar değil. İster 500 lira ister 1500 lira zam yapsın. İki aya kadar zamları yağmur gibi yağdırırsa asgari ücret yine değersizleşir. Aldığımız zammın kıymeti kalmaz. Hayat pahalılığının da önüne geçilmeli. Yapılan zamların geri alınması lazım” diye konuştu.

"BİRLİKTE MÜCADELE ETMEMİZ LAZIM"

“İşçilerin beklentilerinin karşılanması için ne yapılmalı” diye sorduğumuzda ise şu yanıtı verdi: “Sendikalar greve gitmeli, sendikalar bir şey yapmazsa biz işçiler birlik olup sesimizi çıkarmalıyız. Bu iş bir iki kişi ile olacak iş değil. Ancak örgütlenerek karşı çıkabiliriz"

İşçi kriz sürecinde ücretlerinin erimesiyle birlikte çalışma koşullarının da kötüleştiğini anlattı: “Kriz döneminde işler azaldı gerekçesiyle birkaç ay önce bir sürü işçi işten çıkarıldı. Önceden 10-15 işçi ile yaptığımız işi artık 6-7 işçi ile yapıyoruz. İşler düzeldi ama işçi alımı yok. Az ücrete çok iş yapıyoruz. Öyle çalışıyoruz ki bazen yorgunluktan tuvalete bile zar zor gidiyoruz. Bugün işsizlik korkusuyla yan yana gelemeyenler yarın işler sekteye uğradığında da işsiz kalacak. Biz bunu yaşadık. Buna karşı çıkmak için birlikte mücadele etmemiz lazım"

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