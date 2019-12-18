Çiğli Belediyesinde çalışan emekçiler: Asgari ücret geçim ücreti olmalı

Çiğli Belediyesinde örgütlü DİSK/Genel-İş 5 No'lu Şube üyeleri, belediye önünde asgari ücretle ilgili basın açıklaması yaptı. Emekçiler, asgari ücret taleplerini yineleyerek "Asgari ücret geçim ücreti olmalıdır" dedi.

DİSK’e bağlı sendikalar asgari ücretle ilgili taleplerini dile getirmeyi sürdürüyor. Genel-İş 5 No'lu Şube de Çiğli Belediyesi önünde işçi ve emekçilerle birlikte basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı, Genel-İş 5 No’lu Şube Şube Sekreteri Deniz Şahin Gümüştekin okudu. Gümüştekin, asgari ücret meselesinin milyonların meselesi olduğunu belirterek, "Bizler krizle boğuşuyoruz, çarşıda pazarda fiyatlar uçuyor. Yıllardır büyümeden pay alamayan çalışanlar, emekliler zamlarla ve vergilerle krizin faturasını ödüyor. Bütün bu gerçekler karşısında ülkeyi yönetenler patronların istediğini yapıyor" dedi.

"ASGARİ ÜCRET NE 3200 TL OLMALI"

Asgari ücretin TUİK’in önerdiği rakamı bile yakalayamadığını, devletin kurumunun hesapladığı asgari yaşam maliyetinin altında kaldığını söyleyen Gümüştekin, "Onun için diyoruz ki; asgari ücret hesaplanırken standartlara uyulmalı sadece işçinin kendisi değil ailesi de esas alınmalıdır. Asgari ücret toplu pazarlık yoluyla saptanmalı uyuşmazlık halinde grev hakkı olmalıdır. Asgari geçim indirimi hariç net olarak hesaplanmalıdır. İnsan onuruna yakışır bir asgari ücret belirlemek ekonomik krizdeki çarkın dönebilmesi için tarladan üreticiye, tüketiciye ve her koşulda krizin işçiye yansımaması için asgari ücret net 3200 TL olmalıdır" diye konuştu.

Gümüştekin son olarak taleplerini yineledi: "Asgari ücret net 3200 TL olmalıdır. Asgari ücret tamamen vergi dışı bırakılmalıdır, AGİ hariç hesaplanmalıdır. Asgari ücret geçim ücreti olmalıdır" (İzmir/EVRENSEL)

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