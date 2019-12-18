Gazeteci Shiori Ito tecavüz davasını kazandı

Japonya'da #MeToo hareketinin sembolü haline gelen Gazeteci Shiori Ito ünlü bir haber sunucusuna açtığı tecavüz davasını kazandı. Mahkeme, Sunucu Noriyuki Yamaguchi'nin, Shiori Ito'ya verdiği zarardan dolayı 3,3 milyon yen (yaklaşık 180 bin TL) tazminat ödemesine hükmetti.

Euronews’un haberine göre, kararın açıklanmasından sonra "zafer" yazan bir tabela tutan 30 yaşındaki Shiori Ito, "Çok mutluyum" dedi. Ito'nun 2017 yılında açtığı tecavüz davasını savcılarının, delillerin bir ceza davası için yeterli düzeyde bulmaması üzerine Gazeteci Ito tazminat davası açmıştı. Ito, cinsel suçların nadiren yargıya intikal ettiği Asya ülkesinde #MeToo hareketinin bir sembolü haline gelmişti. Japon hükümetinin 2017 yılında yaptığı araştırmaya göre tacize uğrayan kadınların sadece yüzde 4'ü kanuni yollara başvuruyor. (MEDYA SERVİSİ)

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